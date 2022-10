Universiteit in New York treft miljoenenschikking met ruim 230 slachtoffers van misbruik door gynaecoloog

Oud-gynaecoloog Robert Hadden in 2020. Beeld AP

De recente schikking volgt op een andere overeenkomst ter waarde van 71,5 miljoen dollar (ruim 73 miljoen euro) met 79 andere patiënten van de gynaecoloog Robert Hadden, die bijna 20 jaar verbonden was aan het universiteitsziekenhuis. In totaal is er geschikt met ruim 230 oud-patiënten van Hadden, die eerder is veroordeeld voor seksueel wangedrag.

Hadden werkt volgens Columbia sinds 2012 niet meer in het academisch ziekenhuis. In een andere rechtszaak wordt hij ervan beschuldigd tussen 1993 en 2012 vrouwen uit verschillende Amerikaanse staten naar zijn kantoor te hebben gelokt en misbruikt. In 2016 bekende de oud-gynaecoloog schuld in een andere misbruikzaak. Ondanks een veroordeling hoefde hij niet de cel in.

De prestigieuze universiteit in New York zegt een fonds op te richten om de schikkingsgelden te verdelen. ‘We betreuren de pijn die de patiënten van Robert Hadden hebben geleden ten zeerste’, aldus Columbia. ‘Al diegenen die zich hiermee hebben gemeld, moeten geprezen worden.’

In september werd een soortgelijke schikking getroffen door de universiteit van Michigan. Toen ging het om een schikking van 490 miljoen dollar (ruim 503 miljoen euro) voor ruim duizend mensen die zeiden slachtoffer te zijn geworden van een voormalig sportarts.