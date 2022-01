Universiteit Groningen stelt ‘complotdocent’ toch op non-actief

Het University College Groningen waar Andringa doceert. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Eerder deze week onthulde de Groningse Universiteitskrant Ukrant dat Tjeerd Andringa studenten van het University College Groningen (een brede bacheloropleiding) tijdens colleges ‘kritisch denken’ complottheorieën opdrong, over onder andere klimaatverandering en coronavaccins. Ook zou hij hebben gesproken over ‘de dominerende positie van Joden’.

Na een klacht van een student kreeg Andringa al een formele waarschuwing en gaf hij college onder toezicht. Nadat er geen verbetering was opgetreden, werd Andringa’s vak ‘Systems view on life’ enkele weken geleden geschrapt.

Tot vrijdagmiddag stelde het universiteitsbestuur echter dat Andringa komend semester nog wel andere vakken in de opleiding zou mogen geven, lopende een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de docent. Ook Andringa was in die veronderstelling, liet hij de Volkskrant vrijdag weten.

Onrust

Maar nu komt de universiteit op die beslissing terug. ‘Vastgesteld is dat door de onrust de betrokken docent, Tjeerd Andringa, geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen. Daarom is besloten dat hij lopende het onderzoek en in afwachting van de uitkomst daarvan geen onderwijs zal verzorgen aan UCG’, aldus een kort statement.

In publieke uitingen maakte Andringa geen geheim van zijn overtuigingen. Zo sprak hij in een interview met Novini, een alternatief online medium, onder meer over pedofielennetwerken van machthebbers. ‘Als je de meest gewetenloze mensen zoekt, die in staat zijn de meest kwetsbare individuen probleemloos te misbruiken, dan vormen seksfeesten met kinderen een prima selectiemechanisme.’

Dat Andringa er persoonlijk ‘bepaalde ideeën’ op nahield, was bij de universiteit bekend, aldus een woordvoerder. ‘Maar: daar gaan wij als werkgever niet over. Het gaat voor ons over zijn werk aan de universiteit en de kwaliteit van zijn onderwijs. En dat is precies wat nu ter discussie staat.’

Andringa, toen nog in de veronderstelling dat hij dit jaar nog college zou geven, wilde vrijdag niet inhoudelijk reageren op de situatie. ‘Ik wil de situatie even laten bezinken. Dit gaat echt over welk deel van academische kennis besproken kan worden, en welk deel niet.’

Te voorzichtig

De Groningse emeritus hoogleraar universiteitsgeschiedenis Klaas van Berkel vindt dat de universiteit aanvankelijk te voorzichtig optrad. Van Berkel gaf in de beginjaren – voor Andringa aantrad – zelf les aan het UCG en schreef een boek over academische vrijheid. Maar daarmee heeft deze zaak weinig mee van doen, meent hij.

‘Academische vrijheid geldt alleen voor wetenschappers die zich aan de regels van het vak houden op het terrein van hun deskundigheid. Andringa is wis- en natuurkundige. Kritisch denken wordt vaak verward met ‘overal tegenin gaan’. Terwijl kritisch denken juist inhoudt: theorieën en argumenten toetsen aan onderzoeksbevindingen, niet zomaar iets beweren. De opstelling van Andringa lijkt me hiermee flagrant in strijd. Ik denk echter dat men op de burelen niet gauw heeft willen ingrijpen, uit vrees het verwijt van censuur te krijgen.’