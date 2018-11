Unilever-topman Paul Polman treedt terug, Alan Jope volgt hem op

Volgens president-commissaris Marijn Dekkers (ook voorzitter van de board) maakte Polman zijn besluit om terug te treden woensdag zelf bekend tijdens een vergadering van het bestuur van Unilever in New York. Dekkers ontkent dat het te maken zou hebben met het mislukte plan om het hoofdkantoor in Nederland te vestigen. ‘Zijn aftreden zat er een keer aan te komen. We zijn een jaar geleden op zoek gegaan naar een nieuwe ceo. Dat is Jope geworden, hij zal het huidige beleid voortzetten. Hopelijk net zo succesvol als Polman.’

Dekkers zegt dat door een benoeming van een Brit de Nederlands-Britse verhoudingen niet meteen worden verstoord. ‘We zijn een extreem mondiaal bedrijf dat voor de beste mensen kiest en niet naar de nationaliteit kijkt.’

Polman staat de eerste zes maanden van komend jaar Jope bij als adviseur. De 54-jarige Schot Jope geeft sinds september 2014 leiding aan de bedrijfstak Beauty & Personal Care, die verantwoordelijk is voor merken als Axe, Vaseline en Prodent.

Polman stond de laatste tien jaar aan het hoofd van Unilever. Dit jaar was tamelijk tumultueus, met de mislukte samenvoeging van de hoofdkantoren in Londen en Rotterdam als dieptepunt. Polman werkte aan een versimpeling van de bedrijfsstructuur waarbij de hoofdzetel in Rotterdam moest komen, maar dat liep stuk op bezwaren van investeerders.

Aandeelhouders waren bang dat de verhuizing ertoe zou leiden dat Unilever zijn prestigieuze notering in de FTSE 100 Index in Londen zou verliezen. Dat zou kunnen betekenen dat beleggers die hun geld koppelen aan zo’n beursindex, hun aandelen in Unilever zouden verkopen, met een koersdaling als gevolg. Eerder had Polman te maken met een snel afgewezen overnamevoorstel van de Amerikaanse voedingsgigant Kraft Heinz.