Unieke waarneming: moeder-orka neemt een griendbaby onder haar hoede

De orka Sædís met een griendkalfje bij de IJslandse kust. Beeld orcaguardians.org

De orka staat bekend als de ‘wolf van de zee’: nietsontziend gooit hij zeehonden in de lucht om ze tussen zijn kaken te verschalken. Deze omgang met een andere soort toont een empathische kant van het roofdier die niet eerder boven water kwam. Het tafereel is des te opmerkelijker omdat orka’s en grienden elkaar slecht verdragen: ze zijn elkaars concurrent in de jacht op haring en makreel.

De onderzoekers beschrijven de gebeurtenis in vakblad Canadian Journal of Zoology. 21 minuten lang hebben zij het tafereel kunnen aanschouwen rond de vrouwtjesorka – omgedoopt tot Sædís – en haar pleegkind. Ook zwommen er nog een mannetjes- en vrouwtjesorka mee; de groep wordt vaker samen gezien. Onbekend is hoe zij precies met de jonge griend omgingen.

Beschermend gedrag

Of het gedrag vaker voorkomt, is onbekend. Het is wel de eerste keer dat het gedocumenteerd is. Een van de vragen die blijft is of de orka het griendkalfje zelf ontvoerde, of dat moeder zich ontfermde over een verweesde vondeling. Het kalfje zag er volgens de onderzoekers uitgehongerd uit. Het leek erop dat de pleegmoeder beschermend gedrag vertoonde. Zo zwom de babygriend in een ‘trekkende’ houding, waardoor hij met zijn ‘moeder’ kon ‘meeliften’ en dus minder energie nodig had om te zwemmen.

Over de auteur Jean-Pierre Geelen werkt op de redactie Wetenschap als redacteur Natuur & biodiversiteit. Hij schreef onder meer het boek Blinde Vink, hoe ik vogels leerde kijken.

Jeroen Hoekendijk, marien bioloog van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), noemt de waarneming ‘heel bijzonder’ en ‘een uniek voorbeeld van uitwassen van sociaal gedrag’.

Grienden en orka’s leven volgens hem in eenzelfde soort sociale structuur: in groepen, geleid door matriarch. ‘Daarin bestaat soort crèche-mentaliteit: wanneer de moeder moet jagen, kan haar kind tijdelijk bij een tante een plek vinden.’ Dat het hier om twee verschillende soorten gaat, valt moeilijker te verklaren. ‘De onderzoekers suggereren een soort oefengedrag, dat lijkt mij aannemelijk’, aldus Hoekendijk.

Meer onderzoekers

Dat dit geval zichtbaar werd, is volgens Hoekendijk mede te danken aan het feit dat steeds meer onderzoekers en waarnemers zich op zee begeven om walvissen te kijken. ‘De meeste bijzondere waarnemingen zijn in de laatste tien jaar gedaan’, zegt hij.

Zo zagen onderzoekers in 2011 bij de Azoren (Portugal) hoe een misvormde dolfijn (een tuimelaar met afwijkingen aan de wervelkolom) werd opgenomen door een groep potvissen. Dat zegt dus niets over hoe vaak dit gedrag voorkomt, volgens Hoekendijk: ‘Het leven onder water laat zich nu eenmaal moeilijker bekijken dan een olifant in de savanne’.