Unieke trilogie van wielrenster Annemiek van Vleuten: na Giro en Tour nu ook winst in Vuelta

Annemiek van Vleuten zondag op het erepodium in Madrid na haar overwinning in de Vuelta. Beeld Gonzalo Arroyo Moreno / Getty

In één jaar Vuelta, Giro en Tour rijden, is al voor vrijwel geen enkele wielrenner weggelegd, laat staan ze alle drie winnen. Het lukte de Nederlandse Annemiek van Vleuten, die zondag de Ronde van Spanje voor vrouwen won in Madrid. Het zei haar overigens niets, dit voltooien van ‘de trilogie’, zei ze tegen de NOS. ‘Ik ben zelf nooit zo bezig met rijtjes.’ Ze is vooral trots op haar hele seizoen, waarin ze, op een handvol koersen na, elke wedstrijd won waaraan ze deelnam.

De Vuelta, officieel de Ceratizit Challenge, is met slechts vijf etappes veel minder zwaar dan de Giro d’Italia Donne (tien ritten) en de Tour de France Femmes (acht), vond Van Vleuten. ‘De organisatie kan ook beter.’ Ze gebruikte de Spaanse koers vooral om te polsen hoe het met de vorm zat, na het winnen van de belangrijkste etappekoers, de Tour. ‘Dat was een echt op zich staand evenement’, zei ze, geen ‘sideshow’ zoals de Vuelta voor vrouwen, die rondom de laatste van drie weken van die voor mannen was geprogrammeerd. De 22-jarige Belg Remco Evenepoel won overigens die Ronde van Spanje voor mannen, die in Nederland startte. Het is de eerste Belgische zege in een grote ronde sinds Johan De Muynck in 1978 de Giro won.

Het vrouwenwielrennen is nog altijd bezig zich te professionaliseren, vindt Van Vleuten. Dat het de goede kant op gaat, bewees voor haar de Tour de France voor vrouwen dit jaar in Noordoost-Frankrijk. ‘Dat was de eerste keer in mijn carrière dat ik echt dacht: wauw, we zijn vertrokken.’

Van Vleuten viert op 8 oktober haar 40ste verjaardag, begon op iets latere leeftijd dan andere rensters met wielrennen en fietste vanaf 2011 een stevige erelijst bij elkaar. Bij de laatste Olympische Spelen won ze de tijdrit en werd ze, mede door een communicatiestoring, niet eerste maar tweede in de wegwedstrijd. Daarvóór werd ze onder veel meer twee keer wereldkampioen tijdrijden en won ze één keer het WK op de weg.

Beide wereldtitels nog een keer winnen, staat vanaf 18 september op de planning. Het WK-wielrennen is in Australië, te beginnen met de tijdrit over een week. Giro, Tour en dat WK waren aan het begin van het seizoen de hoofddoelen van Van Vleuten. ‘Ik ga met een lekker gevoel naar Australië’, zei ze zondag een paar uurtjes voordat ze in het vliegtuig stapte. Eventuele vraagtekens over haar vormpeil zijn weg. ‘Ik ben eigenlijk nog wel in mijn Tour de France-vorm.’