Unieke collectie onder de hamer: ‘Dit is de Efteling voor liefhebbers van oude auto’s’

Nick Aaldering, zoon van de huidige collectie-eigenaar, klopt het stof van zijn handen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Aandachtig kijken twee veertigers onder de motorkap van een rode Lancia Montecarlo uit 1978, die aan de achterkant van de sportwagen zit. ‘Zie je hoeveel ruimte er nog is?’, zegt een man met blonde krullen. ‘Tegenwoordig is dat heel anders.’

Honderden belangstellenden scharrelen zaterdagochtend in Dordrecht tussen 230 klassieke auto’s in en rondom een enorme loods. Het is de eerste van drie kijkdagen van een spraakmakende veiling.

Koos Buijse (72) is blij dat hij is gekomen. ‘Wat een ongekende verzameling!’, zegt hij. ‘Een Lancia Aurelia Spider van dik een half miljoen euro, een Mercedes Benz 300S convertible van vier ton, noem maar op. Dit is een dagje uit: de Efteling voor liefhebbers van oude auto’s.’

Rijtjeshuis

Bezoekers vergapen zich aan bijzondere modellen, zoals een Aston Martin V8, een Maserati Bura 4.7, een Ferrari 35 GT 2+2, een Rolls Royce uit 1934 en een Singer 10 uit 1912. Belangstellenden mogen erin zitten en alles tot in detail bekijken, maar ze weten niet of een auto nog start en je erin weg kunt rijden. Dat blijkt pas na de veiling.

De verzameling was van Ad Palmen (82), die in een rijtjeshuis in Dordrecht woonde. Hij komt naar verluidt uit een welvarende familie en zou twee automaterialenzaken en een bouwbedrijf hebben gehad. Vrijwel al zijn geld stak hij in voertuigen.

‘Niemand mocht de collectie zien, zelfs zijn buren niet’, zegt klassieke autodealer Nico Aaldering (71), die de verzameling vorig jaar heeft gekocht. ‘Palmen was een kluizenaar, die bang was voor dieven.’

Dat de 230 auto’s nu geveild worden is het gevolg van een brand die begin vorig jaar uitbrak in de loods, na kortsluiting in een Chevrolet Corvette, en relatief snel werd geblust. Daarna ging de politie op zoek naar de eigenaar, die in een tehuis bleek te zitten en op andere locaties ook auto’s had opgeslagen.

Originele staat

Voor zover bekend heeft Ad Palmen geen familie, alleen een goede vriend van dezelfde leeftijd. Hij herkent niemand meer, door de ziekte van Alzheimer. Mede namens eventuele nabestaanden, die zich nog niet hebben gemeld, is Palmen onder bewind gesteld. Zijn auto’s worden verkocht in overleg met een bewindvoerder, en de opbrengst gaat naar een stichting.

Veel wagens zijn nog in de originele staat, wat ze aantrekkelijk maakt voor verzamelaars. Ze zijn goed onderhouden, is het verhaal: Palmen liet van elke auto af en toe de motor draaien.

Bezoeker Edward van Dijk (25) is onder de indruk van de collectie. ‘Ik heb net mijn eerste Ford Edsel SE Citation Convertible gezien, uit 1958. Die heeft drukknoppen in het midden van het stuur, om te schakelen. Dat was heel onhandig, bleek al snel. Daarom zijn er maar 930 gemaakt!’

De eerste keer dat Nico Aaldering in de loods kwam, was hij net zo enthousiast: ‘Veel auto’s waren gitzwart, ze zaten onder het roet van de brand. Maar ik dacht vrijwel meteen: dit is een jongensdroom.’

Honderd auto’s gewassen

Hoeveel heeft de collectie hem gekost? ‘Dat ben ik vergeten’, zegt hij met een grijns, tijdens de persdag op 25 mei. Aaldering rekent erop dat de veiling, die 7 juni sluit, minstens enkele miljoenen zal opleveren. ‘Palmen kocht precies de goede, waardevolle modellen. Daarom is er wereldwijd belangstelling voor deze vondst, tot in Zuid-Amerika aan toe.’

Kortgeleden heeft de 71-jarige klassieke autodealer ruim honderd auto’s gewassen in de loods. ‘Dat vind ik leuk, omdat je dan elk krasje tegenkomt en voor je ogen iets moois ziet ontstaan. Aan het eind van de dag was ik zó nat en vies dat ik mijn kleren heb uitgetrokken en in mijn onderbroek naar huis ben gereden.’

De kijkdagen zijn alleen toegankelijk voor potentiële kopers, en niet voor media, om privacyredenen. Toch vinden de meesten het prima om met de pers te praten, blijkt als je bezoekers aanspreekt die het terrein verlaten, met de chique catalogus onder hun arm.

Container als caravan

Een van hen is de Fransman Mickaël Sapin (51), die een poloshirt van het automerk Delahaye draagt. ‘Ik heb duizend kilometer gereden, uit de omgeving van Lyon, om deze verzameling te zien’, zegt hij. Als handelaar en liefhebber is Sapin van plan op vijftien auto’s te bieden. ‘Mijn favoriet is een prototype van een Monica, die uit mijn regio komt.’ De sportwagen moet 45.000 tot 85.000 euro kosten. ‘Geen probleem, met mijn budget.’

Zo’n enorme schuurvondst is heel zeldzaam, beaamt hij. ‘Deze loods is als een tijdmachine die je terugbrengt naar vijftig jaar geleden.’

In een hoek van de loods staat een container met het formaat van een caravan. Er zitten raampjes in, met gordijnen, die zicht bieden op de auto’s. Daar sliep Ad Palmen geregeld, bevestigt Nico Aaldering, met enige schroom. ‘Hij was hier vaak, om te genieten van zijn verzameling. Meer wil ik daar niet over zeggen, dat is niet kies.’

Als koper had hij een paar wagens voor zichzelf kunnen houden. ‘Dat heb ik niet gedaan. Noem me sentimenteel, maar ik wilde dat ze bij elkaar bleven en dat iedereen ze zou kunnen zien. Ik heb nog geprobeerd er een soort museum van te maken, maar dat bleek onhaalbaar, onder meer vanwege brandveiligheidseisen. Dankzij de veiling kan iedereen ze nu alsnog zien. Het is een fijn idee dat de meeste auto’s zo weer bij liefhebbers terechtkomen. Zij zullen er vast goed voor zorgen, net als Palmen al die jaren heeft gedaan.’