Unicef: 60.000 Nederlandse kinderen met loodvergiftiging, wereldwijd 1 op de 3

Beeld Hindustan Times / Getty

Er is sprake van loodvergiftiging bij in totaal 800 miljoen kinderen over de hele wereld. Dat houdt in dat ze een loodgehalte van 5 microgram of hoger in hun bloed hebben. In Nederland gaat het om bijna 60.000 kinderen, waarbij de oorzaak voornamelijk ligt bij loden waterleidingen. Ruim 7.600 kinderen in Nederland hebben zelfs meer dan 10 microgram lood in hun bloed.

Loodvergiftiging kan niet alleen veroorzaakt worden door loden waterleidingen, maar ook door lood in bijvoorbeeld verf, conservenblikken, specerijen, cosmetica, medicijnen en speelgoed. Een andere zorgwekkende bron is volgens Unicef het onjuist en illegaal recyclen van loodzuur batterijen uit auto’s en andere voertuigen.

Schade

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan een loodgehalte van meer dan 5 microgram leiden tot verminderde intelligentie, gedragsproblemen en leerproblemen. Baby’s en kinderen onder de 5 zijn extra kwetsbaar, omdat hun darmen het giftige metaal makkelijker opnemen en hun hersenen sterk in ontwikkeling zijn. Ze lopen het risico op levenslange neurologische, cognitieve en fysieke schade, met mogelijk de dood tot gevolg.

Ook voor oudere kinderen en volwassen is loodvergiftiging zeer schadelijk en vergroot het de kans op nier- en hartfalen. In het Unicef-onderzoek wordt gesteld dat loodvergiftiging jaarlijks 900 duizend doden eist. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat ook een loodgehalte onder 5 microgram al schadelijke gevolgen kan hebben.

Bijna de helft van de vergiftigde kinderen komt uit Zuid-Azië. Andere landen met opvallend veel loodvergiftiging bij kinderen zijn Georgië, Indonesië, Ghana en Mexico.

Vervanging

De Gezondheidsraad schat dat er in Nederland loden binnenleidingen te vinden zijn in tussen de 100- en 200 duizend panden. Deze zijn gebouwd voor 1960, waarna het gebruik van lood in leidingen werd verboden in nieuwbouw. De leidingen mochten wel blijven liggen in oudere gebouwen.

In juni vroegen de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om een wettelijk verbod op deze leidingen en vervanging in bestaande bouw.