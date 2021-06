Unesco wil Great Barrier Reef tot ‘bedreigd erfgoed’ maken, Australië is verbijsterd

Het Great Barrier Reef voor de Australische kust. Beeld LightRocket via Getty Images

Australië heeft zelfs een heel plan om het kwetsbare en beschadigde rif te beschermen: het Reef 2050 Plan. Maar volgens VN-organisatie Unesco boekt het land onvoldoende resultaten, vooral met het terugdringen van watervervuiling. De organisatie haalt een rapport aan van de Australische toezichthouder op het rif, die het vooruitzicht in 2019 veranderde van ‘slecht’ in ‘zeer slecht’.

Als het rif als bedreigd zou worden bestempeld, zou dit gezichtsverlies betekenen voor Australië. De minister van Milieu van het land, Sussan Ley, draait er in een felle verklaring niet omheen: Australië is ‘verbijsterd’ over het Unesco-advies, dat ‘vanachter een bureau’ in elkaar zou zijn gezet, ‘zonder zelf het rif te bestuderen en zonder de laatste informatie’.

Overvallen

Het land voelt zich overvallen en heeft de organisatie laten weten ontevreden te zijn over de gang van zaken, zegt ze. ‘Ik ben het ermee eens dat wereldwijde klimaatverandering de grootste bedreiging is voor de riffen, maar het is in onze optiek verkeerd om het best beheerde rif ter wereld eruit te pikken en het als ‘bedreigd’ te bestempelen.’

Een anonieme Australische overheidsbron wijst naar Chinese invloeden in Unesco als de oorzaak voor de beslissing, meldt persbureau Reuters. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken deed deze suggestie af als ‘ongegronde laster’.

Ook de Australische toerismesector, die jaarlijks miljarden verdient aan het Great Barrier Reef, reageert verbolgen op het Unesco-advies. Zo zegt Gareth Phillips, topman van de bond voor aanbieders van marien toerisme, tegen de Australische zender ABC dat het rif er ‘heel, heel goed’ uit ziet, ondanks dat het ‘zo zijn uitdagingen heeft’.

Volgens hem zou een plekje op de lijst van bedreigd erfgoed toerisme geen goed doen, omdat ‘mensen geen bezoek willen brengen aan iets waarvan ze denken dat het dood is’.

Advies

Toch komt het advies van Unesco niet volledig uit de lucht vallen. Het scheelde niet veel of Unesco had het in 2015 al op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Toen concludeerde het VN-orgaan dat het nieuw gepresenteerde Reef 2050 Plan voldoende maatregelen bevatte om het gebied te beschermen, waarmee het perspectief van het rif er niet best uit zag.

Wetenschappers hebben herhaaldelijk alarm geslagen over de situatie bij het Great Barrier Reef. Het opwarmende water leidde de afgelopen jaren een aantal keer tot massale koraalverbleking. Dit gebeurt als koraalpoliepen zich door hittestress van de algen ontdoen waarmee ze in symbiose samenleven; ze zijn ervan afhankelijk voor voeding. Tweederde van het rif zou al zijn aangetast door verbleking, concludeerden Australische wetenschappers in 2017 na het bestuderen van luchtfoto’s.

Ook watervervuiling, onder meer door mijnbouw en toerisme, richt schade aan. Dit alles heeft het koraal bovendien kwetsbaarder gemaakt voor grote uitbraken van koraaletende zeesterren, die een verwoestende uitwerking hebben.