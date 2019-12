Unesco-status voor de traditionele Thaise massage - die zonder ‘happy ending’

Thaise massage in een spa in Bangkok. Beeld LightRocket via Getty Images

Deze week werden vijftien tradities toegevoegd aan de Unesco-lijst, behalve Nuad Thai ook Slowaakse draadkunst en Ierse harpmuziek.

In Thailand wordt de massage gezien als onderdeel van de traditionele gezondheidszorg. Door druk uit te oefenen op geblokkeerde energiebanen – ‘sen’ - kunnen volgens deze leer allerlei fysieke klachten worden verholpen. ‘In onze Thaise cultuur waren vroeger niet zoveel artsen beschikbaar’, zegt Rungrat Wilaiket, de Thaise eigenaresse van de traditionele massagesalon Wilaiket in Wageningen. ‘In plaats daarvan werden gezondheidsklachten behandeld met massages, soms ook in combinatie met bepaalde kruiden.’

Als meisje van 8 oefende ze al op familieleden met haar eerste massages, later volgde ze zowel in Thailand als in Nederland verschillende opleidingen. Omdat Nuad Thai niet zo bekend is hier, spreek Wilaiket ook wel van Thaise yogamassage. ‘Want het gaat ook om rekken en strekken in houdingen die bekend zijn uit de yoga.’

Huiverig

In Nederland zijn klanten vooraf soms wat huiverig voor haar traditionele massages, merkt de masseuse. ‘Het kan ook vrij hard en heftig zijn. Maar bang zijn is niet nodig, wij wandelen heus niet zomaar over iemands rug. We doen alles in overleg, alles wordt afgestemd met de klant.’

Wilaiket is blij met de Unesco-erkenning van haar traditie. ‘Misschien wordt nu bekender dat massage veel gezondheidsvoordelen heeft.’ Ook hoopt ze dat de erfgoedstatus duidelijk maakt dat een traditionele massage niets te maken heeft met een happy ending. Die verwacht haar klandizie nogal eens. Massages hebben ‘zeer zeker een positieve invloed op uw gemoed, dus ook op uw sensuele gevoelens’, schrijft Wilaiket ter waarschuwing op haar website. ‘Dit wil echter niet zeggen dat onze masseuses onze klanten eveneens erotisch bevredigen.’

Traditionele Thaise voetmassage op de toeristische Khao San Road, in Bangkok. Beeld Corbis via Getty Images

Vooroordeel

Met dat vooroordeel worstelt ook Tjioe Hokliem van de traditionele massagesalon Baan Niyom in Delft. Die wordt gerund door zijn Thaise vrouw Chittra Niyom, maar omdat zij niet zo goed Nederlands spreekt voert Hokliem – zelf van Indonesische afkomst - het woord. ‘Soms merk je het bij het maken van de telefonische afspraak, dan kun je vooraf waarschuwen dat we geen happy endings doen’, zegt Hokliem. ‘Maar het gebeurt ook wel dat we klanten tijdens de behandeling moeten teleurstellen.’

Hokliem hoopt dat de Unesco-status meer erkenning meebrengt voor de Thaise massage als een alternatieve geneeswijze. ‘We zien dat het heel goed helpt bij lichamelijke klachten in bijvoorbeeld de rug en nek. Bij massages denken Nederlanders aan ontspanning en wellness, maar je moet de traditionele Thaise massage eigenlijk zien als een alternatief voor fysiotherapie.’