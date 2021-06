‘Uncle Joe is geland in Engeland. Maar de Britten zijn geen fan van zijn Europese boodschap’

Joe Biden wordt verwelkomd bij zijn aankomst in Groot-Brittannië. Beeld AP

Goedemorgen Patrick. In Nederland schijnt de zon en maken we ons op voor een zomer met steeds minder coronamaatregelen. Hoe is het in het Verenigd Koninkrijk, dat voorop loopt met vaccinaties?

‘Erg goed. Het aantal besmettingen is laag, net als het aantal sterfgevallen. We zitten gevangen op het eiland. De pubs zitten vol, maar verder kom je niet. Ze zijn hier afschuwelijk voorzichtig. Vanwege al die testen is reizen onbetaalbaar geworden. De burgers van de Europese Unie mogen zich ondertussen verheugen op een zomer van vrij reizen. Dat is de bittere ironie.’

De Britten hebben dus alle tijd voor het oplaaiende conflict met de Europese Unie over de uitvoering van het Brexit-akkoord aan de Noord-Ierse grens.

‘De EU verwijt het Verenigd Koninkrijk (VK) dat de controles aan de Britse/Noord-Ierse grens weinig voorstellen. In het Brexit-akkoord zijn die afgesproken om controles aan de Ierse/Noord-Ierse grens te voorkomen; de eigenlijke overgang naar de Europese Unie.

‘De EU zegt: uitvoeren die afspraken. Het VK zegt: niet op een onredelijk strenge manier. Voor de Britten zijn die controles in feite binnenlandse controles. Dat is het grote pijnpunt. Bovendien is slechts een klein deel van de goederen bestemd voor de EU. Zo raakt de Britse toevoer van diepvriesworstjes voor de Noord-Ierse barbecue in het gedrang.

‘De Britten zijn ook bang voor het verstoren van de moeizaam verworven vrede in Noord-Ierland. De Noord-Ieren voelen zich niet gekend in de Brexit-deal en dus ook niet in die grenscontroles. Over ruim een maand zijn daar weer de traditionele Oranjemarsen. Die zouden wel eens uit de hand kunnen lopen, als de woede in de gemeenschap van de pro-Britse Unionisten verder oploopt. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de Britten snel zullen inbinden.’

Ondertussen is Joe Biden aangekomen voor een staatsbezoek, de Amerikaanse president met Ierse roots.

‘Uncle Joe is woensdagavond geland. Biden is geen grote fan van de Britse premier Boris Johnson. Hij wordt teveel geassocieerd met Donald Trump. Biden is ook nog eens boos op Johnson in het geschil over de grenscontrole en schaart zich aan de zijde van de EU.

‘Die bemoeienis wordt door veel Britten niet erg op prijs gesteld. De reacties zijn te vergelijken met die op de toespraak van zijn voorganger Barack Obama. Die sprak zich vijf jaar geleden in zijn toespraak in Westminster uit tegen de Brexit. Het VK zou in dat geval achter in de rij kunnen aansluiten als het gaat om een handelsakkoord met de VS. Die boodschap versterkte juist de Brexit-gedachte. Waar bemoeide die man zich mee? Dat sentiment zie je nu terug rond Biden.’

De Amerikanen hebben juist deze week afgesproken met de EU hun jarenlange handelsconflicten te beëindigen. Heeft juist de EU die ‘speciale relatie’ met Washington gekregen die de Britten ambieerden?

‘Het lijkt alsof Biden wil dat de Britten en de EU weer gaan samenwerken. Het lijkt of dat zijn vredesmissie wordt. De president zou hebben gezegd dat als de Britten zich houden aan de Europese normen op het gebied van voedsel en handel, dat dit geen belemmering zou zijn voor een handelsakkoord met de VS. President Trump zei het tegenovergestelde.’

Kan de geboorte van Lilibet Diana, de vorige week in de VS geboren dochter van Harry en Meghan, nog een verzoenende rol spelen?

‘Haha, misschien wordt Lilibet ooit nog president van Amerika. Of haar moeder. De hele affaire heeft opnieuw blootgelegd hoe groot de verschillen zijn tussen de Amerikanen en de Britten.

‘Ex-prins Harry ligt er in het VK in ieder geval helemaal uit. Naar verluidt is ook de koningin nog steeds heel boos over zijn gedrag. Vandaag opent tabloid The Sun met een uitspraak van Noel Gallagher van de band Oasis. Die noemt Harry een ‘fucking woke snowflake’ die zijn mond moet houden. Dat The Sun daarmee opent doet vermoeden dat dit het sentiment is van veel Britten over de echtgenoot van Meghan.’

En het EK voetbal? Wat zijn de vooruitzichten van de Engelsen?

‘Ha, nu het belangrijkste onderwerp! Bondscoach Gareth Southgate van Engeland wil behoudend gaan spelen en inzetten op de counter. Maar het team heeft zwakke verdedigers en juist een briljante rij aanvallers. Het grote punt van discussie is of Engeland niet vol op de aanval moet inzetten.

‘Zondag zit ik in het Wembley stadion bij de eerste wedstrijd van Engeland tegen Kroatië. Dat is meteen een beladen match, want juist Kroatië schakelde Engeland op het vorige EK uit in de halve finale.

‘De grote wedstrijd is volgende week vrijdag: Engeland - Schotland. Dat treffen heeft natuurlijk een heel duidelijke politieke lading, met de heersende separatistische sentimenten in Schotland.

‘Nee, de Engelsen zullen zich niet inhouden om de Schotten te vriend te houden. Zo’n soort vergissing maakte de Britse premier Tony Blair ook in 1999, toen hij de Schotten hun eigen parlement gunde. Dat parlement is nu juist de springplank voor de gedachte aan Schotse onafhankelijkheid. Geef de Schotten een vinger en ze pakken het hele land. Dus gewoon afstraffen, dat Schotland, is de gedachte. Ik verheug me zeer op al die wedstrijden.’