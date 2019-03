UMC opent Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Aantal slachtoffers dat wordt opgevangen is nog niet bekend

Ambulances in Utrecht na de dodelijke schietpartij. Beeld REUTERS

Hoeveel slachtoffers bij het Calamiteitenhospitaal zijn binnengebracht, is nog niet bekend. Een woordvoerder van het UMC Utrecht laat weten dat het de speciale voorziening maandagochtend opende om te voorkomen dat de Eerste Hulp van het ziekenhuis overbelast zou raken. Daarnaast hebben de slachtoffers hoogstwaarschijnlijk vergelijkbare verwondingen waardoor de juiste expertise direct op één plek kan worden verzameld. ‘Door alle slachtoffers op een centraal punt op te vangen, voorkom je bovendien dat patiënten kwijtraken’, legt de woordvoerder uit. Hij verwijst naar de aanslag op de Parijse Bataclan, waarbij familieleden dagenlang op zoek waren naar overlevenden.

Het Calamiteitenhospitaal in Utrecht telt meer dan 200 bedden. Het beschikt onder meer over een intensive care, drie operatiekamers, vier isolatieboxen en een medium en low care-afdeling. Bij rampen kan het ziekenhuis binnen een half uur operatief zijn. Artsen en verpleegkundigen van het UMC die dienst hebben, kunnen hiervoor worden opgeroepen. ‘De spoedeisende zorg gaat door, maar zorg die uitgesteld kan worden, wordt uitgesteld’, zegt een woordvoerder. Het Calamiteitenhospitaal in Utrecht is het enige in Nederland. Deze plek is gekozen vanwege de centrale ligging en omdat de Domstad, in vergelijking met steden als Amsterdam, relatief weinig ziekenhuizen heeft om patiënten over te verdelen.

Het noodziekenhuis is een samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht, het ministerie van Defensie en Volksgezondheid. Het werd bij het uitbreken van de Golfoorlog in 1990 aanvankelijk geopend met oog op de opvang van militaire slachtoffers, maar het geldt nu als achtervang bij meerdere soorten crises en ongevallen in binnen- en buitenland en voor de opvang van mensen met zeldzame infectieziekten.

Het calamiteitencentrum opende de afgelopen 28 jaar in totaal 44 keer zijn deuren voor 798 patiënten. Zo werden er vorig jaar 11 slachtoffers van een brand in een seniorenflat ondergebracht. Toen het VUmc in Amsterdam kampte met wateroverlast werden 70 patiënten naar het hospitaal geëvacueerd. In 2005 werden in het ziekenhuis 25 Nederlandse slachtoffers van de tsunami in Azië opgenomen.