Nieuws Egypte

Umberto Eco anno nu: moord in Egyptisch woestijnklooster schokt Koptisch-Orthodoxe Kerk



Het is Umberto Eco’s De Naam van de Roos, maar anno nu en in een wel heel exotische setting. Bisschop Epiphanius, abt van het Sint Makarios-klooster in de Egyptische woestijn ten noorden van Caïro, werd 29 juli dood aangetroffen. Vermoord, klaarblijkelijk met een ijzeren staaf, met één enkele klap, midden in de nacht, in een deel van het klooster waar geen beveiligingscamera’s hangen.