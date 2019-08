Ultrarechts marcheert door Amerikaanse stad Portland, maar gevreesd geweld blijft uit

Ultrarechtse betogers staan zaterdag tijdens een mars door Portland tegenover betogers van de Antifa-beweging, maar grootscheepse gewelddadigheden bleven uit. Beeld ap

Ultrarechtse groeperingen hadden de mars georganiseerd onder het motto ‘Maak een einde aan het binnenlandse terrorisme’. Daarmee doelden zij op de antifa-beweging in Portland die in het verleden al verscheidene malen slaags is geraakt met ultrarechtse groeperingen. Als reactie op de aangekondigde betoging mobiliseerde de Antifa-beweging haar aanhang.

De autoriteiten vreesden een herhaling van de gewelddadigheden bij een ‘Unite the Right’-mars in Charlottesville twee jaar geleden. Daarbij kwam een tegendemonstrant om toen een aanhanger van ultrarechts met zijn auto op de menigte inreed. De 22-jarige dader kreeg daarvoor dit jaar levenslange gevangenisstraf.

Uiteindelijk bleef de opkomst aan ultrarechtse kant beperkt tot zo'n vijfhonderd betogers, voornamelijk aanhangers van de neofascistische Proud Boys-groepering, die voornamelijk uit mannen bestaat die bang zijn dat het witte ras onder de voet wordt gelopen. Gangmaker achter de manifestatie was Joe Biggs, die graag rondloopt in T-shirts met provocerende teksten als ‘Leren hoe je communisten uit helikopters moet gooien’. Daarmee verwijst hij naar de vroegere praktijk van Zuid-Amerikaanse dictatoriale regimes om af te rekenen met linkse critici.

Betogers van de Antifa-beweging. Beeld afp

Naast de Proud Boys liepen ook leden van de Three Percenters, een ultrarechtse militie, en de witte racistische American Guard. Burgemeester Ted Wheeler van Portland, een van de meest liberale steden van de Verenigde State, had ruim duizend agenten op de been gebracht om de ultrarechtse betogers gescheiden te houden van de linkse tegendemonstranten.

Tot ergernis van Wheeler leek president Trump zich in een tweet achter het doel van de ultrarechtse betogers te scharen. Hij schreef dat er ‘serieus wordt overwogen ANTIFA te bestempelen tot een ORGANISATIE van TERREUR’. Eerder had de Republikeinse senator Ted Cruz al geopperd dat de Senaat de antifa-beweging tot binnenlandse terroristische organisatie zou moeten verklaren. Wheeler klaagde dat de uitlatingen van Trump niet bepaald handig waren op een moment dat de autoriteiten alle moeite deden om botsingen te voorkomen. Maar uiteindelijk bleef het beperkt tot enkele schermutselingen.