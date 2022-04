Ultraorthodoxen zijn in Israël straks niet meer de enigen die bepalen of het voedsel koosjer is

Inspecteur Meir Moshashvili controleert of er geen kleine beestjes zijn achtergebleven in de salade die op het bord komt van de gasten in koosjer restaurant Kamkura in Tel Aviv. Het eten van insecten is volgens de joodse spijswetten verboden. Beeld Noam Revkin Fenton

Aandachtig bestudeert Meir Moshashvili de slablaadjes: hij wast ze in water met azijn, houdt ze tegen het licht, wast ze nog eens, en nog eens – allemaal om te voorkomen dat er een minuscuul wormpje of eitje tussen de blaadjes achterblijft dat door de gasten kan worden ingeslikt.

Nu zit niemand op beestjes in een salade te wachten, maar in dit koosjere restaurant in Tel Aviv zou het een doodzonde zijn want insecten mag je volgens de joodse spijswetten absoluut niet eten. Daarom staat Moshashvili in de keuken: zijn organisatie Tzohar is door de eigenaar van restaurant Kamkura ingehuurd om te controleren of alles wat mensen hier wordt voorgeschoteld, echt koosjer is, zodat religieuze gasten met een gerust hart aan tafel kunnen.

Dat doet Moshahsvili geduldig. Vriendelijk. Hij klopt mensen op de schouders, maakt grapjes en lacht daar vervolgens zelf ook hartelijk om. Toch zien sommige Israëliërs deze grote vriendelijke reus (Moshashvili is een lange man, met ondeugende blauwe ogen) als een bedreiging. Hij is namelijk niet ultraorthodox, terwijl het terrein van de koosjercertificatie decennialang het exclusieve domein was van de mannen in het zwart. Maar daar gaat de regering een eind aan maken.

Vele hervormingen

Het is slechts één van de vele hervormingen die op de agenda staan, nu er voor het eerst in lange tijd geen ultraorthodoxe partijen meer in de regering zitten. De wet rond koosjere telefoons (waarmee je het internet niet op kunt en waarop duizenden nummers zijn geblokkeerd) wordt aangepast en er wordt gesproken over meer vrijheid voor vrouwen die willen bidden bij de Klaagmuur.

‘Natuurlijk is er hevig verzet van de ultraorthodoxen’, zegt Shlomit Ravitzky Tur-Paz, directeur van het Centrum voor Religie, Natie en Staat van het Israeli Democracy Institute (IDI). ‘Zij verliezen hiermee macht. Zolang er ultraorthodoxe partijen in de regering zaten, konden zij elke hervorming op religieus terrein blokkeren, in ruil voor hun steun bij andere kwesties. Nu is dat voorbij.’

De keuken van koosjer restaurant Kamkura in Tel Aviv. Beeld Noam Revkin Fenton

Ravitzky Tur-Paz benadrukt dat het geen strijd is tussen de ultraorthodoxen en het seculiere deel van de bevolking. ‘Hen zal het een zorg zijn wie de inspecties uitvoert. Het zijn juist gelovige joden zoals premier Bennett, die niet willen dat alleen ultraorthodoxen over dergelijke religieuze en sociale kwesties gaan.’

Flinke bron van inkomsten

Behalve om macht, gaat het ook over geld. Ongeveer 70 procent van de Israëlische bevolking houdt zich tot op zekere hoogte aan de spijswetten, dus voor veel ondernemers is het noodzakelijk om een koosjercertificaat te kunnen laten zien. Daar moet wel voor betaald worden en volgens een studie van het IDI kost het restaurants, winkels en hotels jaarlijks zo’n 90 miljoen euro. Een flinke bron van inkomsten dus, die de ultraorthodoxen niet graag verliezen.

‘Ze waarschuwen dat massa’s joden straks verboden voedsel zullen eten’, zegt Alon Ahronovich, de eigenaar van het restaurant waar Moshashvili zijn werk doet. ‘Maar dat is onzin.’ Hij staat in de keuken, waar mensen, gekleed in spierwitte koksuniformen, laveren tussen de stalen aanrechten en fornuizen. ‘We weten allemaal waar het hen echt om gaat.’

Een achterneef met hetzelfde product

Ahronovich is zelf niet religieus, maar besloot samen met zijn zakenpartner een Japans koosjer restaurant te openen omdat zij geen zin hebben op zaterdag, tijdens de sjabbat, open te zijn. Zeker met de Japanse keuken is dat een uitdaging, maar Moshashvili helpt hen alle regels na te leven. ‘Een inspecteur van het rabbinaat bromt alleen maar ‘nee’ als hij iets ziet wat hem niet bevalt, of hij heeft nog een achterneef die eenzelfde product voor een veel hogere prijs importeert, dat volgens hem wél aan de eisen voldoet. Moshashvili denkt met ons mee.’

Een melk- en een vleescertificaat van Tzohar, waardoor gasten van restaurant Kamkura kunnen zien dat het eten hier koosjer is. Het woord 'koosjer' mag echter niet op de certificaten staan, omdat de voedselinspecties niet zijn uitgevoerd via het opperrabbinaat. Deze wet verandert op 1 januari 2023. Beeld Noam Revkin Fenton

Daarom heeft Ahranovich gekozen voor certificatie van Tzohar. Deze organisatie zag in 1995 het licht, nadat premier Yitzhak Rabin werd vermoord door een ultraorthodoxe man. ‘Hij was verbolgen dat Rabin vrede wilde sluiten met de Palestijnen’, zegt Oren Dovdevani, een rabbi die voor Tzohar werkt. ‘Mensen waren geschokt dat onze samenleving blijkbaar zo verdeeld was over waar het jodendom voor staat, dat zij elkaar doodden.’

Dovdevani (49) zit op een terras in Modi’in, een stad in centraal Israël, waar witte nieuwbouwwoningen tegen groene heuvels op klimmen. Zijn baard is kort geschoren en hij praat met zachte stem, zijn woorden heel precies formulerend. ‘Omdat het jodendom van ons allemaal is en niet van één bepaalde sekte, besloot een groep mensen toen om Tzohar op te richten: een organisatie die de dialoog gaande moest houden en de gezamenlijke elementen van ons geloof wil vieren, zonder individuele keuzes te veroordelen.’

Inmiddels voert Tzohar in Israël eenderde van de religieuze bruiloften uit en inspecteert zij 10 procent van alle restaurants in Tel Aviv en Jeruzalem. Het is dus een geduchte concurrent van het rabbinaat, knikt Dovdevani. ‘Ik ben zelf ooit weggegaan van het rabbinaat, omdat ik niet geloof dat zij op de juiste weg zitten. Het heeft me vrienden gekost.’

Meir Moshashvili inspecteert of de spullen die in koosjer restaurant Kamkura worden gebruikt wel aan de regels van de spijswetten voldoen. Beeld Noam Revkin Fenton

Dovdevani juicht het toe dat deze regering de wetten eindelijk durft aan te pakken. Vanaf 2023 mag Tzohar het woord ‘koosjer’ gaan gebruiken op de certificaten die zij na controles uitreikt – een woord waar het rabbinaat nu nog het alleenrecht op heeft. ‘Mits de regering, die zeer kwetsbaar is omdat ze bestaat uit vele partijen met een totaal verschillende achtergrond, het tot die tijd volhoudt.’ Hij glimlacht. ‘Ik heb nog nooit voor politici gebeden, maar nu bid ik elke dag dat ze in het zadel blijven.’