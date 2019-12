Uitzonderlijke patiëntenstop bij ggz-instelling Parnassia voor verzekerden bij VGZ

De hoofdingang van zorgverzekeraar VGZ in Arnhem. Beeld ANP

Parnassia Groep, een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, voert per direct een patiëntenstop in voor verzekerden bij zorgverzekeraar VGZ. Voor de ggz is het uitzonderlijk dat zo'n ingrijpende patiëntenstop wordt afgekondigd.

De drieduizend VGZ-verzekerden die nu op de wachtlijst staan voor een behandeling voor bijvoorbeeld depressie, angst, adhd of autisme, krijgen behandeling bij de ggz-organisatie; dit jaar niet, en waarschijnlijk ook volgend jaar niet als geen akkoord wordt bereikt. Het gaat om niet-acute zorg.

Het platform Mind, belangenbehartiger van mensen met psychische problemen is verontwaardigd. ‘Dit mag niet over de hoofden van patiënten worden uitgevochten.’ De organisatie zegt desnoods naar de rechter te stappen als het niet lukt een einde te maken aan de patiëntenstop.

Parnassia Groep begrijpt dat dit een ingrijpende boodschap is voor de betrokkenen, die vaak al weken of maanden wachten op hulp.‘Wij nemen deze beslissing met pijn in ons hart en zijn niet over één nacht ijs gegaan’, zegt bestuurder Stephan Valk van Parnassia Groep. ‘Maar we kwamen er met deze verzekeraar niet uit. Het aantal behandelingen dat VGZ voor dit jaar heeft vergoed is al met zeker duizend overschreden.’

Tekort

Al sinds juni zijn VGZ en Parnassia hierover met elkaar in gesprek. Parnassia Groep verkeert in financieel zwaar weer en sloot vorig jaar af met een tekort van 30 miljoen euro. Ook dat gat is volgens Valk deels het gevolg van de onwil van deze verzekeraar om het reële aantal behandelingen te vergoeden. Met andere verzekeraars zijn wel al contracten gesloten voor 2020.

Patiëntenstops worden als onwenselijk gezien omdat die de keuzevrijheid van de patiënt beperken. Eerder dit jaar weigerden ook enkele huisartsen nog patiënten van VGZ op te nemen vanwege vastgelopen contractonderhandelingen. Het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam wees om die reden enige tijd patiënten de deur. Verzekerden van Zilveren Kruis konden dit jaar tijdelijk niet terecht in een ziekenhuis ZGT met vestigingen in het oosten van het land.

VGZ gaat nu proberen patiënten door te verwijzen naar andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. ‘Dan kunnen deze verzekerden sneller zorg krijgen’, zegt een woordvoerder. ‘Ondertussen zetten we de gesprekken voort met Parnassia en hopen we dat we er snel uitkomen.’

Maar volgens Parnassia zijn de aantallen nu te groot om op korte termijn te kunnen doorverwijzen naar andere ggz-aanbieders. Valk: ‘De wachtlijsten in de GGZ zijn al lang. Bovendien willen patiënten zelf kiezen waar ze behandeld worden.’

Veel aanbieders van geestelijke gezondheidszorg verkeren in zwaar weer. Het lukt de sector onvoldoende de wachtlijsten terug te dringen. De organisaties kampen met grote personeelstekorten waardoor zij duurdere zzp’ers moeten inhuren. In de vergoedingen van de zorgverzekeraars wordt hiermee volgens de sector onvoldoende rekening gehouden.