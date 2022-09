Uitzonderlijk noodweer in midden-Italië: zeker negen doden, vier vermisten

Reddingswerkers komen mensen te hulp op een overstroomde straat in Senigallia, aan de oostkust van Italië. Beeld Vigili del Fuoco / Reuters

‘In een paar uur is er eenderde van de regen gevallen die normaal in een jaar valt’, verklaarde het hoofd van de burgerbescherming, Fabrizio Curcio, vrijdag. Op sommige plekken kwam twee keer zoveel regen naar beneden als normaal in de hele zomer.

De Misa, de rivier die dwars door het getroffen gebied loopt, steeg in een paar uur van een lage 21 centimeter naar vijf meter. Bij de overstromingen die daarop volgden verdronken zeker negen mensen, verspreid over verschillende dorpen langs de rivier. Vijftig inwoners belandden in het ziekenhuis, van wie het grootste deel vanwege onderkoeling en botbreuken, na te zijn uitgegleden in de modderstroom. Vier mensen worden nog vermist, onder wie twee kinderen.

De ‘waterbom’ die donderdagnacht ontplofte boven de regio Le Marche, in het achterland van Ancona, veranderde straten in rivieren. Burgemeesters in de regio riepen de bevolking ook vrijdagochtend nog op om binnen te blijven.

Een muur van water

‘De situatie is dramatisch’, verklaarde wethouder Alberto Agarbati van het getroffen Ostra op de Italiaanse radio. ‘Er is overal modder, auto’s zijn meegesleept, mensen zijn alles kwijtgeraakt. Er kwam een muur van water op ons af die snel groeide, er was niet genoeg tijd om iedereen te waarschuwen.’

President Sergio Mattarella en demissionair premier Mario Draghi betuigden vrijdag hun medeleven aan de regiogouverneur van Le Marche. Draghi bood zijn hulp aan de regio aan, waar de reddingsacties van de brandweer vrijdagochtend nog in volle gang waren.

Vrijdagmiddag kondigde de regeringsleider aan af te reizen naar het rampgebied, waar de noodtoestand uitgeroepen is. Draghi verklaarde ook dat de gebeurtenissen ‘nogmaals laten zien hoe fundamenteel de strijd tegen klimaatverandering is’.

De omvang van de materiële schade is nog onbekend. Ook is het noodweer nog niet definitief voorbij: vrijdag blijft het rustig, maar in het weekeinde zou er opnieuw zware regen kunnen vallen.

Klimaatverandering

Eurocommissaris Paolo Gentiloni uitte vrijdag zijn steun op sociale media, en voegde daaraan toe dat ‘Italië en Europa klimaatverandering serieus moeten nemen’. Net als de verzengende droogte van de afgelopen zomer hoort ook ongewoon zware regenval in korte tijd bij een steeds extremer klimaat, bevestigen experts.

Het is niet de eerste keer dat Italië deze zomer te maken heeft met extreme weersomstandigheden. Al sinds begin juli geldt de noodtoestand vanwege ongewone droogte. In dezelfde periode brak de Marmolada-gletsjer in het noorden van het land af doordat er smeltwater onder de oppervlakte kwam, met de dood van elf bergbeklimmers tot gevolg. Hoewel Mario Draghi ook toen erkende dat de oorzaak klimaatverandering was, speelt het onderwerp in de campagne voor de verkiezingen van 25 september tot nu toe geen grote rol.