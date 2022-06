Uitzondering voor staatsschuld maakt weg vrij voor Kroatische toetreding tot de euro, zes andere lidstaten afgewezen

De haven van Lovran, Kroatië. Het land voldoet aan alle criteria om tot de euro toe te treden. Beeld Getty Images

Kroatië voldoet aan alle eisen om op 1 januari 2023 als twintigste land toe te treden tot de eurozone. Dat concludeert de Europese Commissie in zijn tweejaarlijkse rapport over de monetaire toetreding van EU-landen.

Theoretisch gezien overschrijdt Kroatië de norm voor overheidsuitgaven: het begrotingstekort valt met 2,9 procent van het nationaal inkomen weliswaar onder de voorgeschreven 3 procent, maar de staatsschuld is met 79,8 procent hoger dan de gevraagde 60 procent. Er wordt echter een uitzondering gemaakt. Door de coronapandemie vielen de overheidskosten de laatste jaren hoger uit, net als in veel andere landen. In de jaren daarvoor nam de staatsschuld in Kroatië wel af.

Aan de overige eisen wordt voldaan. De inflatie, die maximaal 1,5 procentpunt hoger mag zijn dan het gemiddelde van drie lidstaten met de minste prijsstijging, begeeft zich rond het Europese gemiddelde. De rente op staatsobligaties valt ook binnen een soortgelijke bandbreedte. De koers van de Kroatische kuna deint al twintig jaar (zolang bestaat de euro) tussen de 13 en 14 eurocent; de munt is dus zeer stabiel.

Zeven lidstaten blijven, al dan niet bewust, buiten de eurozone

Zes landen voldoen niet aan de criteria die Europa stelt voor invoering van de euro, eentje (Denemarken) heeft een uitzonderingspositie. De Europese Commissie concludeert dat Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden nog niet gereed zijn voor de euro.

De voornaamste reden voor afwijzing is de wisselkoers. Alleen Bulgarije is succesvol aangesloten op het ERM II-systeem, dat schommelingen tussen de euro en nationale munteenheden minimaliseert met behulp van onder meer de rente. Andere landen nemen hier bewust niet aan deel, omdat zij huiverig zijn over invoering. Zo is een stabiele wisselkoers de enige voorwaarde waaraan Zweden niet voldoet.

Alle lidstaten, Denemarken uitgezonderd, zijn in principe verplicht om toe te treden tot de eurozone, maar Brussel lijkt deze zelfuitsluiting te gedogen.