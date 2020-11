Uitzondering mondkapjesplicht voor gebedshuizen blijft waarschijnlijk overeind

Kerkgangers komen aan bij de Rehobothkerk voor de wekelijkse kerkdienst. De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum laat meer dan dertig bezoekers per dienst toe. Beeld ANP

Zelfs premier Mark Rutte lijkt ermee te worstelen. Vrijdag kreeg hij in het radioprogramma Met het oog op morgen de vraag waarom de mondkapjesplicht per 1 december in alle binnenruimten van kracht wordt, behalve in kerken, synagogen en andere gebedshuizen. ‘Vrijheid van godsdienst’, vermoedde een overvallen Rutte. ‘Ik verzin het ter plekke. Ik heb geen idee, ik ga het voor u uitzoeken.’

Het vermoeden van Rutte klopt, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zaterdag. Net als eerder bij het vaststellen van de maximale groepsgrootte in binnenruimten, moet er volgens het kabinet wederom een uitzondering worden gemaakt voor gebedsruimten. De overheid kan achter de deur van kerken geen regels opleggen. Dat zou in strijd zijn met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst.

De uitzonderingspositie voor gelovigen zal ongetwijfeld weer aan bod komen als de Tweede Kamer dinsdag debatteert over de ministeriële regeling die de mondkapjesplicht per 1 december afkondigt. Niet alle rechtsgeleerden zijn het eens met de interpretatie van de grondwet die het kabinet hanteert. ‘De wetgever mag desgewenst het belijden in gemeenschap wel degelijk regelen’, concludeerde eerder bijvoorbeeld Aalt Willem Heringa, hoogleraar vergelijkend staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. ‘Zo’n beperking dient dan wel noodzakelijk te zijn ter bescherming van rechten van anderen en gezondheid.’

Ongedaan maken

Ook in de Tweede Kamer zijn er meerdere keren stemmen opgegaan om de uitzonderingspositie voor kerken en andere gebedshuizen ongedaan te maken, ook omdat die zou leiden tot rechtsongelijkheid. Waarom krijgen mensen in een theater wel boetes als ze geen afstand houden en in een kerk niet? Daarnaast vrezen sommige partijen dat grote kerkdiensten, zoals bijvoorbeeld in Staphorst, een motor zijn achter de verspreiding van het virus.

In april diende PVV-leider Geert Wilders al een motie in om het samenkomstverbod ook te laten gelden voor religieuze bijeenkomsten. De coalitie hield dat voorstel destijds met steun van Denk, SGP en 50Plus tegen. Een amendement van Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen om de in de coronawet vastgelegde maximale groepsgrootte van dertig personen ook op te leggen aan kerken, sneuvelde eerder deze maand eveneens.

Weinig wijst erop dat de stemverhoudingen in de Tweede Kamer anders zullen zijn als dinsdag de mondkapjesplicht wordt besproken. Vooral coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen niet dat de overheid tornt aan de godsdienstvrijheid.

Volgens CDA-minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus is dat ook niet nodig. De meeste religieuze organisaties houden zich volgens hem al vrijwillig aan de voorschriften van de overheid. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en andere godsdienstkoepels adviseren hun gelovigen al langer om mondkapjes te dragen. ‘Het gros houdt zich daar echt wel aan’, aldus een woordvoerder van Grapperhaus.