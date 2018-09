Uitzetting Afghaans gezin met drie kinderen op nippertje voorkomen

Voor een Afghaans gezin met drie kinderen dat al acht jaar in Nederland woont, is dinsdag op het nippertje uitzetting voorkomen. De moeder deed zaterdag een opvolgend asielverzoek omdat zij en haar drie zonen door hun lange verblijf in Nederland te verwesterd zijn om te worden uitgezet naar Afghanistan.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst concludeerde dinsdag tijdens een gesprek met het gezin in het detentiecentrum Zeist dat er voldoende grond is om de uitkomst van deze procedure in Nederland te mogen afwachten. Het gezin zou woensdagmiddag worden uitgezet.

Het gezin Pajandeh met drie zoons, Mohammed (17), Mahdi (15) en Sadjad (11) kwam acht jaar geleden uit Kabul naar Nederland. Ze voelden zich onveilig in Afghanistan. De familieleden woonden onder meer in asielzoekerscentra in Emmen, Goes en Gilzen. ‘Het zijn echt Nederlandse jongens’, vertelt hun nicht Gulsom Attai (24). ‘Ze spreken geen Afghaans en zijn hier opgegroeid. Het is goed dat ook zij niet worden uitgezet, evenmin als Lili en Howick.’

Onvoldoende meegewerkt

De Afghaans-Nederlandse Attai, die acht jaar geleden een verblijfsvergunning kreeg in Nederland, is toen een Facebookactie begonnen om uitzetting van het gezin Pajandeh naar Afghanistan te voorkomen. Net als Lili en Howick kwamen ook haar neven niet in aanmerking voor het kinderpardon, omdat het gezin volgens de overheid onvoldoende had meegewerkt aan vertrek.

Het gezin zat sinds vorige week dinsdag in vreemdelingendetentie in Zeist, maar is dinsdagmiddag vrijgekomen. Advocaat Maartje Terpstra denkt dat de procedure kansrijk is. ‘Verwestersing is een grond waarop asiel kan worden verleend.’

Deze verwestersing leidt wel tot enige spanning in het gezin. De moeder draagt geen hoofddoek meer. De vader die conservatief is, heeft er moeite mee dat zijn vrouw vrijer is geworden door haar verblijf in Nederland.