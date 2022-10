Uitzetten uitgeprocedeerde asielzoekers naar Marokko lijkt in zicht nu onderlinge relatie verbetert

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en migratie. Beeld ANP

Nederland beschouwt Marokko als veilig, waardoor Marokkaanse asielzoekers zelden kans maken op een verblijfsvergunning, maar het land weigert ze terug te nemen. Dat levert uitzichtloze situaties op: velen trekken net als andere zogeheten ‘veiligelanders’, zoals Tunesiërs, door Europa. Ze gaan van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum, op zoek naar tijdelijke opvang. Daarbij veroorzaken ze vergeleken met andere asielzoekers relatief veel problemen.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de banden met Marokko zijn ‘verbeterd’. De regering wil niet kwijt of dit heeft geleid tot concrete afspraken over de mogelijke uitzetting van honderd Marokkaanse asielzoekers, zoals NRC meldt op basis van een interne mail die de krant heeft ingezien.

Onevenredig veel problemen

Veiligelanders vormen grofweg 5 procent van de asielzoekers, maar veroorzaken als groep onevenredig veel problemen. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat bijna een derde van de Marokkaanse asielzoekers die in 2021 in een asielzoekerscentrum woonde betrokken was bij een incident, variërend van de overtreding van huisregels tot strafbare feiten. Ter vergelijking: bij Syriërs ging het om 3 procent. Daarbij wordt benadrukt dat ook de grote meerderheid van de veiligelanders geen problemen veroorzaakt.

Terugsturen naar Marokko, zoals bij uitgeprocedeerde asielzoekers de bedoeling is, was de afgelopen jaren vrijwel onmogelijk. De Marokkaanse regering was onder meer boos over Nederlandse opmerkingen over hoge celstraffen voor de leiders van de Rifprotesten in 2018 en gebruikt de asielzoekers uit zijn land als diplomatiek drukmiddel.

Tussen 2017 en 2021 stuurde Nederland 1.220 verzoeken aan Marokko om de nationaliteit van een veronderstelde Marokkaan te bevestigen. Uiteindelijk stapten 30 Marokkanen het vliegtuig in, volgens het ministerie van Justitie.

‘Bevriend land’

Duidelijk is dat de onderlinge relatie verbetert. De Marokkaanse koning, Mohammed VI, noemde in zijn jaarlijkse toespraak op onafhankelijkheidsdag Nederland als ‘bevriend land’. En de Nederlandse buitenlandminister Wopke Hoekstra sprak vorige week op Twitter van een ‘sterke relatie’ na een ontmoeting met zijn Marokkaanse collega op de VN-top in New York. In mei meldde hij al dat het land voor het eerst sinds 2019 aan vijf uitgeprocedeerde asielzoekers reispapieren had verstrekt.

Om Marokko tevreden te stellen, heeft Nederland zijn houding op aantal dossiers moeten aanpassen. Zo veranderde Hoekstra het Nederlandse standpunt over de bezetting van de Westelijke Sahara. Voorheen koos Nederland nooit duidelijk partij tussen de onafhankelijkheidsstrijders en Marokko. Dit jaar noemde Hoekstra het Marokkaanse plan om van het woestijngebied een gedeeltelijk autonoom onderdeel van het Marokkaanse Koninkrijk te maken ineens een ‘geloofwaardige oplossing’.

Ook zou Nederland zich enkel nog achter gesloten deuren of met de EU als geheel over mensenrechtenschendingen willen uitlaten, meldt NRC op basis van ingewijden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent Marokko zachter te willen aanpakken op dit punt. Het wil zich ‘constructief’ opstellen richting het land.