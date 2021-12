Uitzendconcern Randstad doet aangifte tegen Sywert van Lienden en compagnons

Sywert van Lienden. Beeld Buitenhof

Advocaat Peter Plasman bevestigde woensdag na een bericht van Follow the Money dat hij namens Randstad aangifte heeft gedaan bij het Functioneel Parket van Amsterdam.

Randstad detacheerde vorig jaar naar eigen zeggen vijftien medewerkers bij het non-profitinitiatief van Van Lienden en zijn kompanen, onder meer voor het leveren van logistieke diensten. Randstad wist niet dat het drietal ook een commercieel bedrijfje had waarmee ze fors verdienden aan het leveren van mondmaskers. ‘Als Randstad dat geweten had, hadden ze nooit meegewerkt en personeel geleverd. ‘Wij verdienen er niets aan’, dat zeiden ze en dat was voor Randstad de reden om mee te doen’, aldus Plasman.

Van Lienden en zijn kompanen raakten in opspraak doordat De Volkskrant in mei onthulde dat ze een lucratieve mondkapjesdeal voor meer dan 100 miljoen euro hadden gesloten met de overheid. Die deal sloten ze met een vers opgericht commercieel bedrijf Relief Goods Alliance en niet met hun stichting. Terwijl ze altijd hadden gezegd dat ze alles ‘om niet’ deden, hielden ze zelf gezamenlijk bruto zeker 28 miljoen euro aan de verkoop over.

Eerder was er sprake van dat Plasman namens vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen aangifte zou doen, nadat zij via een ingezonden brief in de Volkskrant lieten weten zich misleid en voorgelogen te voelen door Van Lienden, Damme en Van Gestel. Die aangifte komt er voorlopig niet, aldus Plasman. ‘Ze waren toch altijd een beetje huiverig. Ik begrijp nu dat ze eerst de aangifte van Randstad afwachten.’

Van Lienden stelde tegen de Volkskrant dat het helemaal geen vrijwilligers waren, maar ze een vergoeding kregen. Ook zouden ze geen enkele bijdrage hebben geleverd aan de commerciële deal. Volgens Plasman is dat voor voor Randstad niet relevant. ‘Zonder de hulp van de mensen van Randstad was er helemaal niets van de grond gekomen. Ze hebben voor alles gewerkt. Een medewerker van Randstad heeft bijvoorbeeld alle mondkapjes getest, ook die van de commerciële deal.’

Van Lienden laat in een reactie weten dat dit ‘niet klopt’. Verder wil hij niet op de aangifte reageren. ‘Ben druk bezig met Deloitte.’ Deloitte onderzoekt namens de overheid de aankoop van zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder de omstreden mondkapjesdeal met Van Lienden.

Het is niet duidelijk of nog meer partijen zich aansluiten bij Randstad. Coolblue, een ander bedrijf dat veel geld en tijd stopte in de Hulptroepen Alliantie, zegt ‘op dit moment’ nog geen aangifte te doen. ‘Maar we volgen de situatie met Randstad met veel aandacht’, laat het bedrijf weten.

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg, dat eveneens betrokken was bij Hulptroepen Alliantie, doet vooralsnog geen aangifte. ‘We hebben een hele analyse gemaakt, maar dat heeft ons nog geen aanleiding gegeven om soortgelijke acties te ondernemen’, zegt eigenaar Jos de Blok.

Net als onder andere prins Constantijn, Pieter Zwart en KLM-vicepresident Adriaan Den Heijer werd De Blok in interne documenten, die door Van Lienden zijn opgestuurd naar de overheid, opgevoerd als lid van het ‘team van adviseurs’ van Hulptroepen Alliantie. ‘Ze wilden mijn naam gebruiken om de boel een beetje status te geven, maar ik heb helemaal niks geadviseerd. Daarin zijn we wel een beetje gebruikt’, aldus De Blok. Prins Constantijn, Zwart en Den Heijer lieten eerder weten dat ze nooit lid waren van een team van adviseurs.