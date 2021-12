Uitvinder vrouwelijke lustpil stapt op en richt zich nu op mannen

Het pand in Almere waar het bedrijf Emotional Brain is gevestigd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Emotional Brain verkeert sinds april dit jaar in surseance van betaling. Een groep investeerders probeert het bedrijf nu over te nemen om alsnog de lustpil te ontwikkelen. Tuiten wist de afgelopen jaren tal van prominente zakenlui en bekende Nederlanders te interesseren voor zijn uitvinding. Maar het bedrijf leed grote verliezen, waardoor de schuld inmiddels is opgelopen tot 50 miljoen euro.

Uitvinder en wetenschapper Tuiten hoopte met zijn vrouwelijke lustpil miljarden te gaan verdienen. Hij ontwikkelde daarvoor twee varianten, Lybrido en Lybridos. Die zouden net als Viagra, het medicijn tegen seksuele problemen bij mannen dat in 1998 op de markt kwam, een groot kassucces moeten worden. Lybrido is een geneesmiddel om vrouwen gevoeliger te maken voor seks. Lybridos moet vrouwen van remmingen verlossen, waardoor ze weer zin krijgen.

Medicalisering seksualiteit

Met zijn mogelijke medicijn trok Tuiten wereldwijde aandacht en verscheen hij in 2013 overal in de media. De professor werd gezien als een visionair en The New York Times schreef: ‘Zijn medicijn belooft een gebrek aan libido voor jaren te voorkomen.’ Het medicijn zou op termijn voor acht euro bij de apotheek verkrijgbaar zijn.

Talloze bekende Nederlanders en prominente zakenlieden uit de Quote 500 stopten tientallen miljoenen in het ontwikkelingsproces van de lustpil. Onder de investeerders zijn de familie Companjen van Bakker Bart, Ruud Sondag (ex-topman van afvalverwerker Van Gansewinkel) en voormalig ING-topman en Ahold-commissaris Jan Hommen, maar ook Forum voor Democratie-Kamerlid Olaf Ephraim en de racende broers Tim en Tom Coronel, componist John Ewbank en ict-miljonair Marcel Stolk. Ook de Rijksoverheid en een investeringsmaatschappij van de provincie Flevoland staken miljoenen in het bedrijf.

Maar er was ook kritiek op zijn innovatie. Volgens verschillende vooraanstaande wetenschappers, zoals de Nederlandse seksuoloog Ellen Laan, was er sprake van ‘de medicalisering van de vrouwelijke seksualiteit’. ‘Het idee dat je vrouwen met een paar pillen zo kunt fiksen dat ze een gewillige sekspartner zijn’, aldus Laan. ‘Een van de meest wijdverbreide medische mythen van onze tijd’, zo oordeelde de Australische onderzoeker en publicist Ray Moynihan. Hij stelde dat het ontbrekend seksueel verlangen door de farmaceutische industrie tot een ziekte werd gebombardeerd, om zo in de toekomst meer pillen te kunnen verkopen.

Ontwikkeling pillen mislukt

De schulden van Emotional Brain en vier dochterbedrijven zijn inmiddels opgelopen tot 50 miljoen euro, zegt de bewindvoerder Mark-Hendrik de Vries. ‘Maar daar zitten ook nog deels onderlinge leningen tussen.’ Uit interne stukken die deze week aan de aandeelhouders werden verstrekt, blijkt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, nog 9,2 miljoen euro tegoed heeft.

Uit een reconstructie van de Volkskrant begin dit jaar bleek dat de ontwikkeling van de pillen tot op heden mislukt is door amateurisme, mismanagement, onduidelijke onderzoeksresultaten en gebrek aan geld. Tuiten vertelde de aandeelhouders dat hij enorm is tegengewerkt, dat onderzoeksresultaten zijn gehackt en gemanipuleerd, dat hij en anderen werden gestalkt en dat bedrijfsgeheimen werden gestolen. Maar daarvan heeft hij geen bewijs kunnen overleggen.

De Almeerse uitvinder en wetenschapper Adriaan Tuiten (1954). Beeld Emotional Brain

De afgelopen jaren wist Tuiten investeerders telkens nog over te halen om opnieuw geld in het bedrijf te steken, in ruil voor torenhoge rentepercentages tot wel 20 procent. Die rente hoefde het bedrijf overigens niet te betalen. Tuiten beloofde de investeerders terug te betalen met een flinke premie en winstdeling als hij eenmaal een miljardendeal had gesloten met een groot farmaceutisch bedrijf.

Maar nu stapt Tuiten alsnog op. Dat blijkt uit een verklaring die hij naar de aandeelhouders van het noodlijdende bedrijf heeft gestuurd. Vanavond stemmen de aandeelhouders van Emotional Brain over de toekomst van de firma.

Mogelijke compensatie

Een handjevol aandeelhouders hebben samen het bedrijf Freya opgericht, vernoemd naar de Noorse godin van de vruchtbaarheid, liefde en wellust, en gaat nu proberen de pillen alsnog te ontwikkelen. In een laatste poging om toch tot een succesvol medicijn te komen, willen zij Emotional Brain, inclusief alle schulden overnemen.

Een van de betrokken investeerders van Freya zegt dat ze opnieuw geld bij bestaande aandeelhouders van Emotional Brain hebben verzameld om ‘in het eerste kwartaal van volgend jaar’ te beginnen met fase 3- onderzoek bij patiënten. Om de kosten van dit onderzoek te drukken, gaan ze dit niet meer in de Verenigde Staten doen, maar bij Europese proefpersonen. ‘Dit moet tussen de 4 en 5 miljoen euro gaan kosten’, aldus de investeerder. De aandeelhouders die bereid zijn om in Freya te investeren, kunnen bij een succes in de toekomst hun huidige verliezen ‘mogelijk compenseren’.

In zijn verklaring schrijft uitvinder Tuiten dat hij hoopt dat Freya alsnog succes zal hebben met zijn vinding ‘om daarmee enige financiële compensatie te realiseren voor de aandeelhouders in Emotional Brain’.

Nieuwe octrooien

Zelf gaat hij verder met een nieuw, innovatief wetenschappelijk onderzoeksbedrijf met twee hoofdactiviteiten. Een daarvan is het ontwikkelen van technieken en medicijnen om ‘de kentering in cognitieve functies (zoals geheugen)’ door ouderdom te keren. De andere wetenschappelijke activiteit behelst ‘de ontwikkeling van nieuwe en effectieve geneesmiddelen voor de behandeling van seksuele disfuncties van mannen’.

Daarmee betreedt Tuiten – die niet beschikbaar was voor commentaar – een voor hem nieuw pad. De uitvinder was al sinds 2004 bezig met de ontwikkeling van vrouwelijke lustpillen en was altijd al gefascineerd door de vrouwelijke seksualiteit. Het is niet bekend waarom Tuiten nu deze switch heeft gemaakt naar geneesmiddelen ter bestrijding van het afnemend mannelijk seksueel verlangen. In zijn verklaring schrijft hij dat er sprake is van ‘nieuwe octrooien’ en dat hij gesprekken voert met wetenschappers, ‘zowel nationaal als internationaal’.