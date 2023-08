Uitverkoop en misleidende prijzen: aan welke regels moeten winkels zich houden?

Het lijkt bij ons wel het hele jaar uitverkoop, sinds Nederland in de jaren tachtig een einde maakte aan de uitverkoopwet. In omringende landen houden ze nog vast aan de zomeruitverkoop. België heeft solden in juli en Duitsland in augustus Schlussverkauf.

Er mag meer bij ons, maar niet alles. Sinds dit jaar gelden hier op grond van Europese wetgeving vaste regels met betrekking tot van/voor-prijzen. De van-prijs moet de laagste prijs zijn waarvoor het product te koop stond in de dertig dagen voor de kortingsactie. Opeenvolgende kortingen geven mag: eerst 20 procent korting, vervolgens 50 en 70 procent. De verkoper mag dan maximaal drie maanden blijven verwijzen naar de oorspronkelijke prijs. De winkelier mag ook de adviesprijs van de leverancier gebruiken, maar alleen als dat duidelijk vermeld staat.

Er zijn twee uitzonderingen: bij producten met beperkte houdbaarheid mag de verkoper uitgaan van de geldende prijs. Hij hoeft dus geen rekening te houden met eerdere aanbiedingen die maand. Ook uitgezonderd zijn producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn. Het is voor verkopers en consumenten gunstig als het is toegestaan om nieuwe producten met korting aan te bieden.

Ook voor 2023 was het niet toegestaan om klanten met prijzen te misleiden. In 2018 gaf de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) 350 duizend euro boete aan Seats and Sofas voor het rekenen van nepkortingen. Ook ontbraken er prijskaartjes aan de meubels in de showroom. Je moest dan een verkoper vragen wat die bank kostte. Die kreeg daarmee de kans om de verkoop een handje te helpen.

Lokprijzen zijn ook niet toegestaan. Er zijn winkels die op de website producten aanbieden voor een heel lage prijs. Als je langskomt, zijn die toevallig niet meer op voorraad. Er zijn andere leuke modellen, zegt de verkoper. Vraag in welk filiaal de aanbieding waarvoor je kwam nog wel voorradig is, of maak een melding bij consuwijzer.nl van de ACM.

Prijzen op de website mogen anders zijn dan in de winkel. Ook het aanbod is online vaak anders. Het komt voor dat je nauwelijks nog aanbiedingen vindt in de winkel, terwijl die er online wel zijn. Ik heb laatst op een telefoon een bestelling geplaatst, terwijl ik in het filiaal van hetzelfde bedrijf was. De volgende dag kreeg ik mijn aankoop per post thuisgestuurd. Het voordeel van online is dat je de aankoop binnen veertien dagen ongedaan kunt maken. Dat is bij een winkel niet altijd het geval, zeker niet bij de uitverkoop.

Voor boeken gelden aparte regels. Boeken in het Nederlands en Fries vallen onder de vaste boekenprijs. Online en in de winkel zijn deze boeken altijd even duur. Kortingsacties zijn aan strenge regels gebonden. Een uitgever kan een goedkopere editie uitbrengen of een boek verramsjen. Maar de vaste boekenprijs geldt niet voor e-books, luisterboeken en boeken in andere talen. Die kunnen dus per dag of per platform verschillen.