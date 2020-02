Uitstoot CO2 voor energie niet gegroeid, dankzij spectaculaire afname steenkoolgebruik

Kolenfabriek in het Duitse Bergheim. Beeld Getty

Het is niet voor het eerst dat de uitstoot van CO 2 voor energiedoelen niet meer groeit. Eén keer, in 2009, het jaar dat de financiële crisis zijn volle omvang bereikte, was er zelfs een daling. In 2014, ‘15 en ‘16 bleef de uitstoot ook onveranderd. Verder steeg de uitstoot altijd in een betrekkelijk gestaag tempo, gemiddeld sinds 2000 met een gangetje van 1,9 procent per jaar. Energie is goed voor rond 70 procent van de totale CO 2 -uitstoot.

Volgens het Internationaal Energie Agentschap IEA, dat dinsdag de cijfers over 2019 publiceerde, is het uitblijven van verdere groei van de uitstoot te danken aan twee ontwikkelingen: er wordt aanzienlijk minder van de zeer klimaatschadelijke steenkool verstookt voor de opwekking van elektriciteit; en er wordt aanzienlijk meer wind- en zonnestroom geproduceerd.

Directeur Fatih Birol van de IEA twitterde enthousiast dat ‘deze welkome onderbreking in de groei hoop geeft dat we het klimaatprobleem in de komende tien jaar kunnen aanpakken’. De uitstoot in de rijke landen zit nu weer op het niveau van de jaren tachtig. Birol gelooft zelfs in een daling, de komende jaren. ‘Deze cijfers geven me de hoop dat de emissie nu op zijn piek is aanbeland, en vanaf nu zal gaan dalen.’

Hij heeft wel redenen voor enig optimisme. Het was een verrassing dat de uitstoot afgelopen jaar niet steeg. De afname van het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit in rijke landen was spectaculair te noemen. Kolen werden verdrongen door gas, met name in de Verenigde Staten en in de Europese Unie. Maar ook door hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa), die nu goed is voor 28 procent van de wereldwijde productie van stroom. In sommige landen schoot de uitstoot achteruit. Duitsland, het land van de Energiewende, scoorde een daling van 8 procent ‘tot een niveau dat we sinds de jaren vijftig niet meer gezien hebben’. De uitstoot van alle rijke landen samen daalt al sinds 2007 gestaag, vrijwel ononderbroken.