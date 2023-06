Uitstoot broeikasgassen licht gedaald, vooral door duur gas

Met name in de sectoren gebouwde omgeving en industrie zijn er aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten, met dalingen van respectievelijk 12 en 8,7 procent. De hoge gasprijzen leiden daar tot een lager verbruik. Consumenten isoleren hun huis en zetten de verwarming lager. Fabrieken leggen productielijnen stil of verduurzamen. Tegelijkertijd hebben de industrie en gebouwde omgeving met respectievelijk 27 en 19 procent een groot aandeel in de totale uitstoot.

De besparingen door de hoge gasprijs worden deels tenietgedaan door een stijging van de uitstoot in de mobiliteitssector met 10,3 procent. Die nadert daarmee weer het niveau van voor de coronapandemie. De hogere uitstoot komt hier vooral door een toename van het benzineverbruik van maar liefst 22 procent. Mensen zaten dus weer vaker in de auto dan begin 2022, toen veel werkgevers nog sterk inzetten op thuiswerken.

In de uitstootcijfers van de mobiliteitssector is het deel van de luchtvaart niet meegerekend, omdat dat niet valt binnen de definitie van het VN-klimaatpanel IPCC die het CBS hanteert. De emissies van de Nederlandse luchtvaart lagen in het eerste kwartaal van 2022 18 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ook in de elektriciteitssector daalde de uitstoot licht, met 1,3 procent. Elektriciteitsproductenten verbruikten iets meer zeer vervuilende steenkool, maar iets minder aardgas dan vorig jaar. Dankzij het dure gas, de toename van duurzaam opgewekte energie en de relatief zachte winter lagen de emissies van de elektriciteitssector ruim een derde lager dan in het eerste kwartaal van 2019, voor de coronacrisis.

In de landbouwsector was er een lichte daling van de uitstoot van 2,9 procent. De glastuinbouw had vorig jaar het gebruik van aardgas al flink teruggeschroefd vanwege de hoge prijzen.