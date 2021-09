Uitstoot broeikasgassen daalt met 9 procent, Urgenda-doel mogelijk gehaald

De Rotterdamse haven ter hoogte van de Euromast, met op de achtergrond de olieraffinaderij in Pernis. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Dat blijkt uit de meest recente berekeningen die het RIVM samen met het CBS vrijdag publiceerde. In de cijfers wordt de uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan, lachgas en F-gassen aangegeven in megaton, oftewel miljard kilo aan CO2-equivalenten. In 2020 was de uitstoot 164,5 megaton, in 2019 was dat nog 16,2 megaton hoger.

Daarmee is de uitstoot in totaal 25,4 procent lager dan in 1990 en voldoet het ternauwernood aan de eis die werd gesteld in het Urgenda-vonnis uit 2015, dat in 2019 door de Hoge Raad werd gehandhaafd. Dat stelt namelijk dat de broeikasgassenuitstoot voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent moet dalen ten opzichte van 1990.

Slag om de arm: het gaat om voorlopige cijfers. De definitieve cijfers komen volgend jaar pas. Het RIVM verwacht dat de definitieve percentages tussen de 24 en 27 zullen liggen. Het zal er dus nog om spannen of ‘Urgenda’ wordt gehaald.

Lockdown-effect

Met alle lockdowns en de sterke afname van het vlieg- en autoverkeer is 2020 geen regulier jaar geweest. De uitstoot door de luchtvaart halveerde. Auto’s reden ongeveer flink minder kilometers in 2020, zo’n 17 procent.

Toch stelt het RIVM dat de lockdownmaatregelen slechts beperkte invloed hebben gehad op de afname van broeikasgassen. Het overheidsinstituut wijt de afname meer aan het verminderde gebruik van steenkool voor de productie van elektriciteit. Eind 2019 werd de Hemweg-kolencentrale gesloten en de kolencentrale op de Maasvlakte was in 2020 door technische mankementen lang niet in gebruik.

De bijdrage die het autoverkeer leverde aan de afname van broeikasgassen, komt vooral door schonere auto’s. Sinds maart 2020 is de maximumsnelheid overdag nog maar 100 kilometer per uur, maar het effect daarvan is nog onduidelijk. De uitstoot van de industrie bleef nagenoeg gelijk.

Met de uitstoot van ammoniak gaat het minder goed: dat steeg juist met een kiloton. De stijging komt volgens het RIVM door de toename in vee. Met name koeienmest zorgt voor veel ammoniak. Dat is daarmee de enige luchtverontreinigende stof die in 2020 toenam.