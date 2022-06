Uitstoot broeikasgassen 11 procent lager in eerste kwartaal, vooral dankzij hoge gasprijs en warme winter

De CO2-uitstoot door economische bedrijvigheid in Nederland was in het eerste kwartaal 9,9 procent lager dan in 2021. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Uitstoot broeikasgassen 11 procent lager in eerste kwartaal, ondanks aantrekken economie

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 11 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2021, aldus het CBS en RIVM. Er werd 43,1 megaton CO2-equivalent aan broeikasgassen uitgestoten. Dat is ook minder dan in het eerste coronajaar 2020 – en bijna een vijfde minder dan in 2019.

De reductie vindt plaats terwijl de economie aantrekt. De CO2-uitstoot door economische bedrijvigheid in Nederland was in het eerste kwartaal 9,9 procent lager dan in 2021. Tegelijkertijd groeide het bruto binnenlands product met 7 procent.

Vrijwel alle sectoren produceren meer, met minder uitstoot. Grote uitzondering hierop is de transportsector. Daar werd 13,5 procent meer CO2 uitgestoten dan vorig jaar, voor een groei van 15,7 procent. Die toename komt vooral door het herstel van de luchtvaart, die 49 procent meer CO2 uitstootte. In het begin van 2021 golden vanwege de pandemie veel meer reisbeperkingen dan dit jaar.

Veel reductie door hoge gasprijs en warme winter

Het CBS en RIVM verklaren de uitstootreductie grotendeels door een afname in aardgasverbruik. Er werd in het eerste kwartaal 10,9 miljard kubieke meter verstookt, een kwart minder dan vorig jaar en tevens de laagste hoeveelheid in jaren. Hierin spelen de hoge prijzen van aardgas een rol, maar ook de relatief warme winter. Door hogere temperaturen stoken vooral huishoudens en de dienstensector minder.

In de elektriciteitssector werd door de schaarste aan gas vaker gestookt met meer vervuilende kolen, toch werden 14 procent minder broeikasgassen uitgestoten voor energieopwekking. Dat komt mede door de opkomst van hernieuwbare energie, maar door de tevens hogere stroomprijzen was er ook minder vraag naar elektriciteit – en hoefde er minder te worden geproduceerd.