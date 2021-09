Uitstoot asfaltfabriek Nijmegen verontrust buurtbewoners: ‘Tata Steel in het klein’

Asfalt Productie Nijmegen Beeld Dura Vermeer

De bewoners in de woonwijk, en ook in andere wijken in de buurt, zijn verbijsterd en boos, vertelt Roel van Tiel van Dorpsbelang Hees zaterdag. ‘De norm is niet een beetje overschreden, maar het gaat om een 17 keer te hoge uitstoot van PAK’s’, onderstreept hij.

PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) staan op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Volgens gezondheidsdienst RIVM zijn die stoffen ‘gevaarlijk voor mens en milieu’, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

GroenLinks-wethouder Jan Wijnia zegt de overschrijding van de emissienorm ‘zeer serieus’ te nemen en daarom ook ‘streng’ op te treden. De omgevingsdienst dreigt het bedrijf een dwangsom (boete) van maximaal 50 duizend euro op te leggen - 10 duizend euro per overtreding.

In reactie op die aankondiging heeft APN bezwaar tegen de boete aangetekend. Volgens eigenaar Dura Vermeer klopt de meetmethode niet: in het verleden zijn bij metingen nooit afwijkingen geconstateerd, dus bestaan er bij het bedrijf twijfels over de juistheid van de meetresultaten.

Veel te slap

De wijkbewoners vinden dat de gemeente veel te slap optreedt. ‘Meteen stilleggen dat bedrijf, totdat ze kunnen aantonen dat ze veilig binnen de emissienorm kunnen produceren’, zegt Van Tiel. Ook meent de vereniging Dorpsbelang Hees dat de gemeente serieus moet kijken naar de uitkoop van het vervuilende bedrijf dat zo dicht tegen een woonwijk aan ligt.

Ook de gemeenteraad is gealarmeerd over de zeer ruime overschrijding van de emissienorm. ‘Het is alsof een auto met 250 kilometer per uur over een woonerf scheurt’, beweert Hans van Hooft, fractievoorzitter van coalitiepartner SP. Komende woensdag zal de milieuvervuiling door de asfaltcentrale aan de orde komen in de gemeenteraad.

‘Er moet echt actie worden ondernomen om het vertrouwen van de bewoners te herstellen; iedereen heeft recht op schone lucht’, aldus Van Hooft. ‘Onze inzet is: uitstoot onder de norm, anders moet de tent dicht.’

Van Tiel verwijst in dat verband ook naar de ontwikkelingen bij Tata Steel. ‘Daar werd eerst ook gezegd: niks aan de hand mensen’, aldus de voorzitter van de wijkvereniging. ‘Later bleek dat er misschien toch iets mis was, en uiteindelijk is de conclusie dat het niet goed is voor de gezondheid van de omwonenden. Industrie op zo’n plek, dicht bij een woonwijk, is niet meer van deze tijd.’