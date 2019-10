Uitstel voor nieuwe Europese Commissie

Ursula von der Leyen en Donald Tusk. Beeld EPA

Betrokkenen verwachten dat de nieuwe Commissie op zijn vroegst op 1 december begint. Tot die tijd blijft de huidige Commissie met voorzitter Jean-Claude Juncker aan het werk. De planning was dat Von der Leyen op 1 november de voorzittershamer zou overnemen. Het uitstel is teleurstellend voor de Duitse CDU-politica en tekent de politieke fragmentatie in het parlement. Anders dan in het verleden is er geen ‘grote coalitie’ meer van christen- en sociaal-democraten die met deals de Commissie stutten.

Von der Leyen kreeg in juli maar nipt voldoende stemmen (negen meer dan de vereiste meerderheid) van de parlementariërs om als Commissievoorzitter aan de slag te gaan. De voltallige Commissie moet door een meerderheid in het parlement worden goedgekeurd.

Von der Leyen wacht op nieuwe kandidaten uit Roemenië en Frankrijk nadat het parlement de eerder door deze landen voorgedragen personen ongeschikt had bevonden. Als die namen bekend zijn, wordt hun doopceel enigszins gelicht om te zien of er geen risico is op financiële belangenverstrengeling door hun toekomstige portefeuilles. Vervolgens wacht de kandidaten een hoorzitting in het parlement, eventueel gevolgd door een herexamen.

Brexit

Hongarije, dat ook zijn eerste keus zag sneuvelen, heeft al een nieuwe Commissaris in spe voorgedragen, maar ook deze moet nog worden gehoord door de Europarlementariërs. Praktisch is deze klus voor drie nieuwe kandidaten niet meer af te ronden voor de beoogde startdatum van de nieuwe Commissie op 1 november. De fractievoorzitters van het parlement zullen woensdag een nieuw tijdpad opstellen waarmee Von der Leyen en haar team op 1 december zouden kunnen aantreden.

Het uitstel betekent dat alle reeds goedgekeurde Commissarissen een maand langer hebben om zich voor te bereiden op hun nieuwe baan. Verder moet Juncker in actie komen bij eventuele chaos door een harde Brexit eind deze maand. Dat een Commissie later van start gaat is eerder voorgekomen. Zo nam de vorming van de tweede Commissie onder leiding van José Manuel Barroso (2010-2014) ook enkele maanden langer in beslag dan gepland.