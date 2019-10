Uitstel van Brexitstemming is tegenslag die Boris Johnson sterker kan maken

Het uitstel van de stemming maakt de kans op het aannemen van Johnsons Brexitdeal niet per se kleiner. Zeker niet nu de Europese leiders Johnson de ruimte willen geven.

Bijna! Bijna had het Britse Lagerhuis het Brexitakkoord zaterdag goedgekeurd, maar op het laatste moment wisten EU-gezinde parlementsleden het tegen te houden door Boris Johnson te dwingen om uitstel van de Brexit aan te vragen. De Britse premier deed dat, maar vroeg de Europese Unie meteen om dat verzoek te negeren. Groot zal de druk van Boris Johnson en zijn nieuwe vrienden in Brussel komende dagen zijn op ‘The House of Fools’, zoals een krant het Lagerhuis zondag omschreef.

Gevraagd of hij premier wilde worden antwoordde Johnson lang geleden dat als de bal ontsnapt uit een rugby-scrum, hij 'm wilde oppakken. Dat moment kwam eind juli en vanaf dat moment ging Johnson, een verdienstelijke beoefenaar van ‘rugger’ op Eton en Oxford, er met de ovale bal vandoor. Hij rende op de try-line af, toegejuicht door de Conservatieve Partij en de Europese Commissie, maar net voor hij de bal met een snoekduik wilde neerleggen, dook Sir Oliver Letwin op.

Sir Ollie is een EU-gezinde Conservatief die samen met twintig lotgenoten door de premier uit de fractie was gezet. Hij besloot de schier onstuitbare Johnson, een collega-Old Etonian, aan zijn truitje te trekken door een amendement in te dienen dat als doel had de stemming op Super Saturday zinloos te maken. De strekking: uitstel aanvragen en goedkeuring van het akkoord uitstellen totdat de bijbehorende wetgeving aangenomen is door Lager- en Hogerhuis. Dit om een No Deal-Brexit te voorkomen, zo luidde het.

Wanhopige remainers grepen dit buitenkansje aan om een nieuwe scrum te veroorzaken. Labour, de Liberaal-democraten en de Schotten schaarden zich achter het amendement, net als de Noord-Ierse DUP die zich door Johnson verraden voelt. Tijdens het uren durende debat kreeg Johnson onder meer steun van Theresa May, die naar eigen zeggen ‘een deja vu’ beleefde, maar het mocht niet baten. Letwin won en de eerste zaterdagzitting sinds 1982 eindigde in de herfstige rugbymodder.

Letwin werd als een volksheld begroet toen hij het parlement verliet, anders dan brexiteer Jacob Rees-Mogg die, vergezeld door zijn 12-jarige zoontje, door de politie moest worden beschermd tegen woedende en scheldende anti-Brexitdemonstranten. Kort daarvoor had vrijwel de voltallige Conservatieve fractie de debatkamer verlaten toen Joanna Cherry het woord nam, de Schotse nationalist die het succesvolle proces had aangespannen tegen de schorsing van het Lagerhuis.

Johnson besloot een nieuw proces te riskeren door het uitstelverzoek te ondermijnen. Hij stuurde Brussel een fotokopie van de wet die hem daartoe verplichtte, begeleid door een niet ondertekende brief waarin staat dat het niet zijn verzoek is en een brief waarin hij uitlegt dat uitstel volgens hem niet nodig is. De premier is ervan overtuigd dat hij zich als Hulk kan ontworstelen uit de greep van de remainers die nu een tweede referendum willen veroorzaken, een nieuwe wedstrijd.

En die kans is er, zeker omdat Brussel hem de ruimte wil geven. Een aantal Lagerhuisleden dat voor het Letwin-amendement heeft gestemd is ook bereid voor het akkoord te stemmen, onder wie Sir Ollie zelf. Uit de stemming over het amendement werd wel duidelijk dat zeker zes parlementariërs van Labour het Johnson-akkoord steunen – steun die heeft geleid tot bedreigingen en verwensingen uit eigen kring. De ‘Labour Leavers’ wijzen op de steun die er voor de Brexit bestaat bij de eigen kiezers.

Labours Brexitwoordvoerder Keir Starmer kondigde zondag aan dat de partij Johnsons akkoord wil steunen op voorwaarde dat er een volksraadpleging over komt. Het idee van zo’n nieuw referendum is omstreden, omdat het zal leiden tot een nog bitterder gevecht. Het organiseren ervan kan zomaar een half jaar duren, lang genoeg om bij menige burger een ‘brexistentiële’ crisis’ te veroorzaken.

De voornaamste troef van Johnson met zijn credo Get Brexit Done is thans ‘Brexhaustion’, in een nieuw woordenboek omschreven als ‘een gevoel van uiterste vermoeidheid met het Brexitproces en een verlangen naar het beëindigen daarvan’. The Sun on Sunday wist dat gevoel te vatten in de kop ‘Waarom laten ze ons niet gaan?’, een vraag die gericht was aan de Lagerhuisrebellen. De afkeer van het parlement begint overeenkomsten te vertonen met die ten tijde van het bonnetjesschandaal in 2009.

De kans blijft redelijk groot dat het akkoord, ondanks alle parlementaire twisten, komende dagen alsnog wordt aangenomen en Johnson na veel hitchcockiaanse ‘suspense’ zijn try kan scoren. Dan volgt de zogenoemde ‘conversie kick’ voor drie punten. Het vertraagde akkoord betekent immers niet het einde van het Brexitproces, maar volgens Johnson is met de scheiding wel het moeilijkste werk voorbij en zal het onderhandelen van een complex vrijhandelsverdrag in een betere sfeer verlopen.

De beelden uit Brussel van donderdag van Johnson die grapt en grolt met de leiders van Luxemburg, Duitsland en Frankrijk zijn hoopgevend. De wederzijde jovialiteit toonde tevens aan dat het niet langer ‘Boris tegen Brussel’ is, maar ‘Boris en Brussel tegen Bercows Lagerhuis’.