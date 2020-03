Uitstel EK voetbal is voor Nederland een zegen, voor de Belgen een domper

Het uitstel van het EK is voor het ene land een zegen (met Nederland voorop), voor het andere een domper. Vooral de Belgen zullen het betreuren. Hun beste generatie ooit is al aardig op leeftijd.

Nederland

Het Nederlands elftal is in sportieve zin vermoedelijk het meest gebaat bij het uitstellen van het EK. Drie geblesseerde aanvallers kunnen hun race tegen de klok staken, voor zover ze dat nog niet hadden gedaan.

Te beginnen met de belangrijkste: Memphis Depay. De alleskunner van Olympique Lyon herstelt van een kruisbandblessure die hij in december opliep en waarvoor normaliter zeker acht maanden revalidatie staat.

Depay toonde voortdurend filmpjes op social media over zijn indrukwekkende progressie. Dat gaf zorgen: liep de spits niet te hard van stapel?

Tegelijkertijd was de haast van Depay begrijpelijk. Tijdens de EK-kwalificatiereeks fungeerde hij als een onverslaanbaar eenmansleger voorin met ook nog zes doelpunten en acht assists achter zijn naam. Zoals de veelzijdige Moordrechter heeft bondscoach Ronald Koeman geen tweede.

Het beste alternatief, de rappe Donyell Malen, raakte eveneens geblesseerd aan zijn knie. De PSV’er had het EK al uit zijn hoofd gezet, zoals ook voor de deelname van Spurs-aanvaller Steven Bergwijn werd gevreesd. Daarmee bleef slechts Ajacied Quincy Promes over als soortgelijke aanvaller.

Ook Promes had de laatste maanden spierklachten wat niet gek is aangezien hij vorig seizoen extreem veel wedstrijden speelde. Dat geldt ook voor Daley Blind, die kampte met een ontstoken hartspier. Ook wereldbeker- en Champions League-winnaars Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hadden nauwelijks rust.

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zullen in 2021 meer gewend zijn bij hun nieuwe clubs, Barcelona en Juventus. En wie weet dient zich tegen die tijd een onomstreden doelman aan.

Engeland

Het is de minste van hun zorgen in Engeland, dat bloody EK, ook al is de finale op Wembley. In sportief opzicht draait alles om het stokken van het Premier League-seizoen. Miljardenclaims van belanghebbenden hangen als donkere wolken boven het land mocht het seizoen niet worden afgemaakt. In Engeland wordt vermoed dat het komende jaar helemaal geen interlandvoetbal zal zijn om zo voorrang te bieden aan het beëindigen van de diverse competities.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate balde vermoedelijk net als Koeman heimelijk een vuistje toen het in Engeland allang rondzingende nieuws over het uitstel eindelijk werd bevestigd. Ook Southgates aanvallende opties zijn beperkt. Spits Harry Kane scheurde na vijf enkelblessures zijn hamstrings af. Hij lag op koers om op tijd fit te zijn voor het EK, maar aan de vorm van de aanvoerder zou waarschijnlijk nog moeten worden gesleuteld. Hetzelfde geldt voor Marcus Rashford, die kampt met een dubbele stressfractuur in zijn rug. Topaanvaller nummer drie, Raheem Sterling, zit in een vormcrisis na een aantal voortreffelijke seizoenen.

De defensie bestond op het WK 2018, waar Engeland vierde werd, uit vijf man en dat was niet voor niets. Die linie is nog steeds een zorgenkind. Alleen de trage Harry Maguire is een zekerheid als defensiechef.

Het spel was destijds in Rusland vooral geënt op dode spelmomenten. Aan creativiteit zal straks geen gebrek zijn. Vijf toptalenten (Foden, Mount, Sancho, Grealish en Maddison) kloppen op de deur. Southgate heeft nog een jaar om ze te wegen en eventueel in te passen.

België

Na het brons op het WK 2018 had EK-goud moeten volgen in de zomer van 2020 als bekroning voor een generatie die immer werd aangemerkt als Belgiës beste ooit. Vooral in de achterhoede zullen er in 2021 meer roestplekken zijn. Grote leider Vincent Kompany (dan 35) loopt op zijn laatste benen, die al zo vaak geblesseerd waren. Jan Vertonghen (dan 34) lijkt niet meer in de plannen van Spurs-trainer Mourinho voor te komen, hoewel hij in 2018 nog werd verkozen tot Spurs-speler van het jaar. Vriend en oud-ploeggenoot bij Ajax Thomas Vermaelen (dan 35) zit in de nadagen van zijn loopbaan bij het Japanse Vissel Kobe.

Jason Denayer (nu 24) is aanvoerder bij Olympique Lyon en Hertha’s Dedryck Boyata (29) deed het behoorlijk in een vijfmansdefensie op het WK, maar zij zijn geen leiderstypes zoals Kompany, Vertonghen en Vermaelen.

Dat zou een andere oud-Ajacied, Toby Alderweireld, wel moeten zijn. Mega Toby is over een jaar 32. Maar hij kampt geregeld met spierklachten, net als de uitstekende 28-jarige doelman Thibaut Courtois.

In de linies ervoor gaat van de Gouden Duivels alleen Dries Mertens (nu 33) richting pensioen. De toppers op het middenveld Witsel (31), De Bruyne (29) en Hazard (29) kunnen nog wel even door. Voor Eden Hazard is uitstel gezien het blessureleed in zijn eerste seizoen bij Real Madrid zelfs een geschenk uit de hemel. In Tielemans, Dendoncker, Praet, Lukaku, Carrasco, Origi en Batshuayi zit nog meer dan voldoende rek. Maar ja, zij spelen allen niet achterin.

Portugal

In 2021 is Ronaldo, de Europese voetballer die het vaakst (5) de Gouden Bal won, 36 jaar. De nimmer verzadigde Portugees is gebrand op prolongatie van de EK-titel. Er zit nog een vuiltje in zijn oog wat betreft dat EK 2016 in Frankrijk. Ronaldo werd steeds belangrijker op weg naar de finale, maar viel in de eindstrijd snel uit.

Hij huilde, eerst van verdriet, later alsnog van geluk. Velen dachten aan zijn laatste kunstje. Ronaldo was destijds 31 jaar, hij had al zoveel van zijn lichaam gevraagd.

Maar sindsdien won hij nog wat Champions League-bekers met Real Madrid, maakte een 100 miljoen-transfer naar Juventus en won vorige zomer met Portugal de allereerste Nations League.

Hoewel de toevoer van Portugees talent overvloedig is, is Ronaldo nu nog de absolute superster. Felix, Fernandes, Neves en Silva hadden komende zomer nog eenmaal genoegen genomen met een plaats in de schaduw van de wondervoetballer uit Madeira, afgelopen jaar nog genomineerd voor internationale onderscheidingen.

CR7 kan nog steeds belachelijk hoog springen, pikt zijn doelpuntjes met regelmaat mee en is onomstreden bij Juventus, toch ook rijkelijk bedeeld met topaanvallers. Hij loopt tegenwoordig met een hip ministaartje rond alsof hij zijn eeuwige jeugdigheid wil accentueren en oogde anderhalve week geleden nog onbezorgd toen hij na het verlaten van de spelersbus denkbeeldige low fives uitdeelde kort voor Juventus-Inter dat zonder publiek werd gespeeld.

36 jaar is voor een voetballer hoogbejaard en Ronaldo’s vaste trainingsregime wordt onherroepelijk verstoord door het coronavirus. Spotten met wetten deed de aanvaller echter al zo vaak.