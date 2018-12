Uitspraak Raad van State: gezinshereniging mag worden afgewezen bij late aanvraag

Het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze. Beeld ANP

De uitspraak, die bindend is, vloeit voort uit een zaak die ruim drie jaar geleden is aangespannen door twee Eritrese vreemdelingen. De vrouw en minderjarige dochter hadden een verzoek tot gezinshereniging ingediend nadat hun echtgenoot en vader op 23 september 2014 een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in Nederland had gekregen. Pas als een familielid een verblijfsvergunning heeft, kan gezinshereniging worden aangevraagd. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden.

De vrouw en dochter dienden de aanvraag pas na vier maanden in. De staatssecretaris wees deze vervolgens af met het argument dat de indieners te laat waren. Dit leidde tot een juridische procedure, waarin de Eritreërs stelden dat de staatssecretaris geen rekening heeft gehouden met hun persoonlijke omstandigheden.

De verlate aanvraag zou het gevolg zijn van miscommunicatie, zo betoogden de beklaagden. De Eritrese man vroeg na het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning advies bij Vluchtelingenwerk Nederland over zijn voorgenomen gezinshereniging. Uit een gesprek met een medewerker maakte hij op dat het geen zin zou hebben om de aanvraag in te dienen. Pas later besefte hij dat hij een denkfout had gemaakt.

Indiener is eindverantwoordelijk

Dat door een communicatiefout verwarring is opgetreden laat volgens de Raad van State onverlet dat de indiener eindverantwoordelijk is. ‘Als je te laat bent, dan is dat je eigen fout’, zegt een woordvoerder. ‘Dit geldt ook in gevallen dat er onduidelijkheid is over de procedure of als iemand verkeerd is geïnformeerd.’ De staatssecretaris heeft dus juist gehandeld door de aanvraag af te wijzen.

Uit de uitspraak blijkt wel dat de overheid een actievere rol moet innemen om vreemdelingen te informeren over de juiste handelswijze bij gangbare procedures. ‘Het verspreiden van foldertjes hierover is dus niet genoeg’, zegt de woordvoerder.

Bij een afwijzing dient de staatssecretaris de aanvrager te laten weten wat de gevolgen hiervan zijn en hoe de persoon via een andere weg alsnog in aanmerking komt voor gezinshereniging.

Zo kan de aanvrager via de reguliere weg alsnog gezinshereniging aanvragen. Hier zijn, anders dan de gunstige regeling binnen de termijn van drie maanden, strenge voorwaarden aan verbonden. De aanvrager moet bijvoorbeeld voldoende inkomen hebben om garant te kunnen staan voor de familieleden die hij laat overkomen.