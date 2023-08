Uitspraak Raad van State betekent vertraging (en mogelijk afstel) voor biomassacentrale Diemen

De Vattenfall elektriciteitscentrale aan de Overdiemerweg. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Eerder had de bestuursrechter juist beslist dat zo’n rapportage niet nodig was. Het is een belangrijke overwinning voor milieuorganisaties MOB, Natuurmonumenten en Comité Schone Lucht die zich al jaren tegen de centrale verzetten. Doordat de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale is vernietigd, zal de provincie Noord-Holland een nieuwe beslissing moeten nemen op de vergunningaanvraag van Vattenfall.

Het conflict rond de biomassacentrale in Diemen duurt al sinds 2019. Vattenfall wil de centrale inzetten als onderdeel van het plan om zo’n honderdduizend huishoudens in Amsterdam, Diemen en Almere via het warmtenet deels van groene energie te voorzien. Nu wordt die warmte nog geleverd door restproduct van twee gasgestookte elektriciteitscentrales. Maar met de opkomst van duurzame energie leveren die centrales steeds minder warmte tot er over ongeveer tien jaar helemaal geen fossiele energie meer gebruikt zou worden.

Onder bewoners en milieuorganisaties bestaat grote vrees over de impact die de centrale zal hebben op de luchtkwaliteit en de omliggende natuurgebieden. Ook zijn zij zeer sceptisch over biomassa als groene energiebron. Met name het feit dat het hout vaak afkomstig is uit verre bossen en over zee wordt aangevoerd, maakt dat het klimaat volgens de critici weinig baat heeft bij deze vorm van energie.

Bij de bestuursrechter stelden MOB, Natuurmonumenten en Comité Schone Lucht dat de omgevingsvergunning ten onrechte is afgegeven. Zo heeft Vattenfall geen milieueffectrapportage laten opstellen, omdat dat voor een energiecentrale niet nodig is. Volgens partijen zijn de houtpellets waarop de centrale in Diemen zou draaien in principe afval en moet voor een biomassacentrale, net als voor een afvalverbrandingsinstallatie, wel degelijk zo’n rapport worden opgesteld.

Te weinig informatie

Anders dan de Haarlemse bestuursrechter is de Raad van State dat dus met de milieuorganisaties eens. Om te bepalen of een stof afval is, geldt volgens de bestuursrechter de intentie van degene die de stof levert. ‘Wil die ervan af? Dan wordt de stof aangemerkt als een afvalstof.’

Vattenfall heeft de provincie volgens de Raad van State te weinig concrete informatie gegeven over de intentie van degene die de houtresten aan de producent van de pellets levert. ‘Zonder die informatie kon de provincie niet uitsluiten dat de houtresten, en daarmee de pellets, als afvalstof moesten worden aangemerkt. Daarom is in dit geval een milieueffectrapport vereist.’

