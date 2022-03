Uitspraak in zaak-Gündogan-Volt wekt veel verbazing

Partijleider Laurens Dassen woensdag aan de telefoon in de fractiekamer van Volt. De rechter bepaalde die dag dat Kamerlid Nilüfer Gündogan moet terugkeren in de fractie en dat haar schorsing ongedaan moet worden gemaakt. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dit is een unieke uitspraak, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de universiteit van Nijmegen. ‘Doorgaans houden rechters zich verre van politieke conflicten. Ik kan me geen ander voorbeeld van een dergelijke bemoeienis herinneren.’

Het vonnis van de Amsterdamse rechtbank in de zaak-Gündogan-Volt wekt in academische kringen grote verbazing. Op grond van de scheiding der machten die Nederland kent, wordt de rechterlijke macht geacht terughoudend te zijn in politieke aangelegenheden. Over het vonnis van de Hoge Raad in de zaak die Urgenda tegen de Nederlandse staat had aangespannen over klimaatdoelen is het debat nog steeds niet geluwd.

De voorzieningenrechter oordeelde woensdag dat Volt onrechtmatig had gehandeld door Kamerlid Nilüfer Gündogan uit de fractie te zetten wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag. De rechter vond in de partijstatuten en het fractiereglement geen juridische grondslag voor een schorsing. Ook bleef de partij in gebreke door Gündogan geen gelegenheid tot wederhoor te bieden. De uitspraak van de rechter had alleen betrekking op de door Volt gevolgde procedure om Gündogan uit de fractie te zetten. De klachten zelf waren geen onderwerp van het vonnis.

Fractieleider Laurens Dassen verklaarde woensdag dat Volt zich bij het vonnis neerlegt, Gündogan weer opneemt in de fractie en met haar een traject van mediation wil ingaan. Ook wordt besproken hoe het onderzoek naar de klachten kan worden voortgezet. Donderdag kwam de partij terug op dit besluit. Volt overweegt alsnog in beroep te gaan, zei een woordvoerder.

Grote verwondering

‘Met grote verwondering heb ik het vonnis gelezen’, zegt Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Wat me verbaast, is het gebrek aan terughoudendheid van de rechter. Of iemand deel uitmaakt van een fractie is puur het domein van de volksvertegenwoordigers zelf. Ik begrijp niet waaraan de rechter de competentie ontleent zich hierover uit te laten.’

De rechter paste in deze zaak het verenigingsrecht toe, maar een fractie is geen gewone vereniging, zegt Van der Meer. ‘Politici zijn als Kamerlid deel van een fractie, een rol die ze zonder last moeten kunnen uitvoeren. Dan past een rechter terughoudendheid.’ In de Grondwet wordt het woord fractie niet genoemd. Fracties vormen ook geen zelfstandige rechtspersoon. Ze hebben daardoor in het staatsbestel geen duidelijk omschreven status.

Tom Louwerse, hoofddocent politicologie in Leiden, vindt dat de uitspraak een deur openzet naar meer bemoeienis van rechters met de politiek. Wel wijst hij erop dat het conflict bij Volt niet politiek-inhoudelijk van aard is, zoals ooit dat van Geert Wilders met de VVD-fractie, of van de latere Denk-Kamerleden met de PvdA-fractie. Louwerse: ‘Een inhoudelijk conflict leidt tot op heden doorgaans tot een afsplitsing. Gaat dat in het vervolg ook aan de rechter worden voorgelegd? Ik geloof niet dat dit de gewenste richting is.’

Bodemprocedure

Mocht Volt niet in beroep gaan tegen het vonnis, dan zou betekenen dat niet alle vragen over deze rechtsgang beantwoord worden. Bovend’Eert vindt dat het in dat geval daarbij moet blijven. ‘Als twee partijen zelf niet in beroep willen, moet je de zaak laten rusten.’ Van der Meer vindt het een gemiste kans als er geen bodemprocedure komt, omdat de rechter het dilemma van haar bemoeienis niet eens benoemde.

Volt nam een integriteitsbureau in de arm om onderzoek te doen naar klachten over het gedrag van Gündogan. Omdat ze in dat bureau geen vertrouwen had, weigerde Gündogan haar medewerking. Volgens Bovend’Eert had Volt er beter aan gedaan de commissie integriteit van de Tweede Kamer in te schakelen. ‘Dat is een neutrale partij die meldingen over grensoverschrijdend gedrag kan toetsen aan de gedragscode voor Kamerleden.’