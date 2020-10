Uitspraak Hooggerechtshof VS over stemmen per post is in het voordeel van de Republikeinen

Lees verder

Recordaantal Amerikanen heeft al per post gestemd

Een recordaantal Amerikanen heeft al gestemd, precies een week voor de verkiezingsdag. Al bijna 65 miljoen kiezers brachten hun stem uit, de meeste per post. Dit zijn zo’n 18 miljoen meer dan tijdens de verkiezingen van 2016. Als dit aanhoudt, stevenen de VS af op de hoogste opkomst in meer dan honderd jaar.

Amerika stemt ook voor de Senaat – en dat bepaalt het lot van de president

Behalve voor de president stemmen de VS vandaag over een week ook voor de Senaat. De uitkomst daarvan bepaalt de ruimte die Trump of Biden zal krijgen. In welke staten wordt het spannend?

