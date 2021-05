Uitslagen eindtoets basisonderwijs komen later: door corona moet er meer ‘afgestemd’ en ‘berekend’ worden

Leerlingen van groep 8 van De Regenboog in Leiderdorp buigen zich over de centrale eindtoets. Van de toets, die in april plaatsvond, zijn nog geen resultaten beschikbaar. Beeld ANP

‘Er is bij de landelijke normering meer tijd nodig om de berekeningen uit te voeren, zodat deze normering goed aansluit bij het bijzondere jaar dat de leerlingen achter de rug hebben’, aldus het CvTE. Het college, dat de scholen vorige week heeft ingelicht over het uitstel, kon maandag nog niet zeggen wanneer de rapportages wel beschikbaar komen en waarom het langer duurt om de normering vast te stellen. Het ministerie van Onderwijs was maandag niet beschikbaar voor een reactie.

Uit een eerder gepubliceerd overheidsdocument, bedoeld voor scholen, staat dat met alle eindtoetsaanbieders is afgesproken dat er bij de berekeningen van de toetsadviezen rekening gehouden wordt met eventuele leerachterstanden als gevolg van de schoolsluitingen van afgelopen jaar. De Onderwijsinspectie concludeerde onlangs dat basisschoolleerlingen afgelopen jaar vertraging opliepen in onder meer begrijpend lezen en rekenen.

Schooladvies

Iedere leerling in groep acht heeft voor 15 maart al een schooladvies gekregen. Toch is de eindtoetsuitslag van belang: als die hoger uitvalt dan het schooladvies van een leerling, dan moet het schooladvies worden heroverwogen.

Naast de centrale eindtoets, die door de overheid aan de scholen beschikbaar wordt gesteld, zijn er ook nog vier andere eindtoetsen die door het ministerie van Onderwijs worden toegelaten: de IEP-eindtoets, Route 8-eindtoets, de DIA-eindtoets en de AMN-eindtoets.

Volgens een woordvoerder van de CvTE vindt er elk jaar wel een afstemming plaats over de normering van de verschillende eindtoetsen. Maar door de coronacrisis is er nu ‘meer afstemming’ nodig ofwel ‘meer tijd voor de berekeningen’.

Centrale eindtoets

Ruim 2.800 van de meer dan 6.000 Nederlandse basisscholen kozen dit jaar voor de centrale eindtoets, die zowel digitaal als op papier werd aangeboden. Daarbij gaat het om ruim 83 duizend leerlingen. Na de centrale eindtoets is de IEP-eindtoets het populairst: zo’n 2.400 basisscholen lieten daar hun keuze op vallen, omgerekend circa 60 duizend leerlingen.

Een bordje met de tekst 'Stilte Cito-toets' in De Regenboog tijdens de centrale eindtoets voor leerlingen van groep 8. Beeld ANP

Vorig jaar gingen de eindtoetsen vanwege de coronamaatregelen niet door. Daardoor kregen kinderen die in 2020 in groep acht zaten gemiddeld lagere middelbareschooladviezen dan de lichting van het jaar ervoor, concludeerde het CBS onlangs. Er was immers geen toetsadvies dat het schooladvies naar boven kon bijstellen.

Uit de cijfers van het CBS bleek dat vooral meisjes en kinderen uit een relatief laag sociaaleconomisch milieu een lager advies kregen. In het schooljaar 2018-2019 kreeg bijna een kwart van alle kinderen een hoger schooladvies dankzij hun resultaat op de eindtoets.