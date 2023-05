Uitslag Eerste Kamer: coalitie komt veertien zetels tekort, meerderheid kan over links of over rechts

Statenlid Bjorn Schutte (18 jaar, BBB) brengt maandagmiddag zijn een stem uit voor de leden van de Eerste Kamer. Beeld ANP

De gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA komt uit op 14 zetels: 7 zetels voor beide partijen. Het kabinet kan daardoor naar links en naar rechts kijken voor een meerderheid (38 zetels) in de senaat. Die zetelverdeling voor de Eerste Kamer was na de Provinciale Statenverkiezing in maart al uit te tekenen. De nieuwe Statenleden kiezen de nieuwe Eerste Kamer. Dit doen zij samen met afgevaardigden van Nederlanders in het buitenland en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoewel de uitslag behoorlijk overeenkomt met de verwachte uitslag na de Statenverkiezing, zijn er toch verschillen. Dat komt doordat er restzetels te verdelen zijn en de partijen met elkaar onderhandelen over strategisch stemmen. Een Statenlid dat stemt op een bevriende partij, kan die partij extra zetels laten winnen in de senaat.

Politieke koehandel

Deze politieke koehandel leverde twee extra zetels op voor de coalitie. In de eerste prognose na de Statenverkiezingen kwamen de partijen uit op 22 zetels. Dit zijn uiteindelijk 24 zetels geworden. CDA en ChristenUnie kregen er beide een zetel bij, doordat Statenleden van andere coalitiepartijen een strategische stem uitbrachten op hen.

GroenLinks behaalde juist een zetel minder dan verwacht, doordat het Zuid-Hollandse Statenlid Debora Fernald niet op haar eigen partij, maar op Volt stemde. Hierdoor krijgt Volt twee zetels in de senaat, in plaats van de voorspelde één zetel. GroenLinks krijgt hierdoor niet acht, maar zeven zetels. GroenLinks zette Fernald dinsdagmiddag meteen uit de Zuid-Hollandse fractie.

Coalitie heeft steun in Eerste Kamer hard nodig

Ondanks de onverwachte extra zetels komen de coalitiepartijen ruim tekort voor een meerderheid. Hadden ze voor deze verkiezingen nog 32 zetels, dat zijn er nu nog maar 24. De partijen zullen voor meerderheden dus op zoek moeten naar veertien extra zetels.

Steun heeft het kabinet in de Eerste Kamer wel nodig. De spreidingswet die asielzoekers over het land moet verdelen, moet bijvoorbeeld nog door de senaat. Ook moet de Eerste Kamer nog stemmen over de nieuwe stikstofwet die de Nederlandse stikstofambities in de wet vastlegt.

BBB en de gezamenlijke fractie van GroenLinks/PvdA zijn tegen beide wetten in hun huidige vorm, waardoor de coalitie waarschijnlijk concessies moet doen om de wetten toch aangenomen te krijgen.