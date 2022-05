Uitreiking Michelinsterren: tweede ster voor ‘praktisch veganistische’ De Nieuwe Winkel in Nijmegen

Chef-kok Emile van der Staak aan het werk in De Nieuwe Winkel in Nijmegen, 2021. Beeld Aurélie Geurts

Dat heeft de Michelin Gids Nederland maandag bekendgemaakt tijdens de uitreikingsceremonie in het De La Mar Theater in Amsterdam. Acht keukens verliezen hun ster, waardoor Nederland er netto met vijf sterrenrestaurants op vooruit gaat. In totaal telt Nederland nu 119 keukens met een, twee of drie sterren.

Vooral bij de tweesterrenrestaurants vonden uitzonderlijke taferelen plaats. De Nieuwe Winkel in Nijmegen verdiende vorig jaar zijn eerste ster en dit jaar gelijk een tweede. Het restaurant heeft een vrijwel veganistisch menu. Chef-kok Emile van der Staak reageerde opgetogen: ‘Volg mij, haal me in. Dit is de koers voor de toekomst. Laten we dit samen gaan doen.’

Vooral de hoofdstad valt flink in de prijzen bij de uitreikingen van de enkele sterren, de Amsterdam telt vier van de tien nieuwe restaurants met een ster. Vorig jaar waren dat er twee. Flore in Amsterdam kreeg direct twee sterren toegekend.

De hoogste erkenning in de culinaire wereld, drie sterren, is wederom uitgedeeld aan het Zwolse De Librije en het Zeeuwse Inter Scaldes. Zij hebben hun felbegeerde drie sterren sinds respectievelijk 2004 en 2018.

Drie nieuwe ‘groene’ sterren

Yoran Jacobi wint de Young Chef Award 2022, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een veelbelovende jonge chefkok. Ook verdient de keuken die hij leidt zijn eerste Michelinster, namelijk die van Restaurant De Juwelier te Amsterdam.

Er zijn drie ‘groene sterren’ bij gekomen. Die kunnen worden opgeteld bij de acht groene sterren die vorig jaar voor het eerst zijn uitgedeeld. Héron, Triptyque en Flore zijn de nieuwe houders van de prijs, die bedoeld is om restaurants aan te bevelen die ‘koploper zijn in een gastronomie die naar duurzaamheid streeft’.

De uitreiking van de Michelinsterren was met twee maanden uitgesteld, zodat de bijeenkomst in een vol De La Mar Theater plaats kon vinden, zonder coronarestricties.