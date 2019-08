Uitpuffen op de Spaanse Trappen in Rome? 250 euro boete

Een agent vraagt een toerist om niet op de Spaanse Trappen te zitten. Beeld EPA

Een van de charmes van Rome, aldus veel Romeinen, is dat hun stad eeuwig is. Dat betekent dat op dezelfde pleintjes waar in 394 en 1863 al flessen wijn werden geopend, ook anno 2019 kan worden geproost op de komst van weer een nieuwe zomeravond. Vooral de Spaanse Trappen waren altijd een populaire plek om, al nippend aan een glaasje prosecco, het trage Italiaanse leven aan je voorbij te laten trekken. Niet in de laatste plaats omdat de duurste winkels van Rome zich er bevinden, waardoor de flaneurs op Piazza di Spagna tot de bestgeklede ter wereld behoren.

Dat bubbels nippen is niet langer mogelijk. In de strijd tegen de immer oprukkende toerist besloot de gemeenteraad om een oude wet uit de jaren veertig aan te scherpen en om te verbieden op een van de 135 treden plaats te nemen.

De Spaanse Trappen staan al langer onder verscherpt toezicht, vooral sinds het chique Romeinse juwelenmerk Bulgari 1,5 miljoen euro betaalde om het monument op te knappen. Sindsdien (2016) lopen er vrijwel elke zomerdag agenten over de trappen om te controleren of toeristen geen chocolade-ijs op het travertijn morsen of sigarettenpeukjes uitdrukken. Maar omdat er steeds meer toeristen richting Rome trekken, en de Spaanse Trappen eigenlijk continu stampvol dagjesmensen zitten, bleek het voor de agenten bijna ondoenlijk te controleren wie wel en niet aan het eten is. Daarom is nu besloten het zitten helemaal te verbieden.

‘Monumenten beschermen is prima, en uiteraard moet je niet zitten eten op de trappen, maar een verbod op neerzitten is echt overdreven’, zegt Vittorio Sgarbi, voormalig staatssecretaris van Cultuur, tegen het Italiaanse persagentschap Adnkronos. ‘De gemeente zal volgens mij verplicht worden deze fascistoïde regels te herbekijken.’

Nog veel meer verboden

Er is vanaf heden nog veel meer verboden in de Eeuwige Stad: zo mogen er geen als centurion verklede mensen meer rondlopen rondom het Colosseum ter vermaak van toeristen. Het is bovendien ten strengste verboden om een fontein in te springen, om te veel geluid te maken, om dronken in het openbaar vervoer te stappen, om te zingen in de bus of metro en om je rolkoffertje over oude trappen te slepen.

Ook mag er op straat geen reclame meer worden gemaakt voor georganiseerde kroegentochten of het overslaan van rijen bij bijvoorbeeld het Vaticaan, je mag geen sigarettenpeuken meer op de grond gooien en geliefden mogen geen slotjes meer aan bruggen over de Tiber hangen om hun liefde te bezegelen. Daarnaast is het verboden om zonder shirt rond te lopen en mag je openbare kranen absoluut niet met je lippen aanraken tijdens het drinken.

De boetes variëren van 160 tot 400 euro en kunnen eventueel worden gepaard aan een tijdelijke verbanning (tot 60 dagen) uit de zone waar de overtreding is begaan.

Rome is niet de enige Italiaanse stad waar toeristen momenteel harder worden aangepakt. Florence spuit in het hoogseizoen de treden van haar historische kerken geregeld nat in de hoop ze toeristenvrij te houden en Venetië ging eerder dit jaar, net als Rome, over tot het uitdelen van boetes. Sinds mei werden daar al bijna vijftig toeristen gesnapt op onfatsoenlijk gedrag als pootjebaden in de kanalen of het voeren van duiven op het San Marcoplein. Twee weken geleden werd een Duits koppel van in de dertig beboet omdat zij, in een poging wat geld te besparen, besloten pal naast de ­Rialtobrug koffie te zetten op een zelf meegebracht gasstelletje. Ze werden door de politie beboet voor een totaalbedrag van bijna duizend euro en de stad uitgezet.

Reisadvies

Het aanscherpen van de toeristische regels deze zomer was voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs reden om het reisadvies aan te passen. ‘De politie van hoofdstad Rome controleert streng op gedragsregels voor burgers en toeristen. Zij deelt boetes uit als toeristen zich niet fatsoenlijk gedragen.’