Uitkomst Europese top: EU wil snel een prijsplafond voor gas

Minister-president Mark Rutte staat de pers te woord na afloop van de eerste dag van de Europese top in Brussel. Beeld ANP

EU-president Charles Michel en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie toonden zich zichtbaar tevreden en opgelucht na tien uur bijna non-stop overleg tussen de leiders. ‘We hebben heel lang gepraat, het was ook heel complex. Maar dit is een goede uitkomst’, zei premier Mark Rutte na afloop van de EU-top. Voor hem en vooral voor de Duitse bondskanselier Olaf Scholz was het wel slikken. Beiden hielden maandenlang een prijslimiet tegen uit vrees dat producenten hun gas elders tegen betere prijzen zouden aanbieden.

De druk op Nederland en Duitsland was echter groot. Niet alleen van vele EU-collega’s maar ook van miljoenen burgers en bedrijven die de energierekeningen niet meer kunnen betalen. Rutte: ‘Doorbraken heb je niet zo snel in Europa, maar dit is een belangrijke stap.’

Prijslimiet gas

De leiders namen de voorstellen die de Commissie eerder deze week presenteerde vrijwel onveranderd over. ‘Ik hoopte op duidelijke steun, die heb ik gekregen’, aldus Von der Leyen. De hardste noot om te kraken was die van een prijslimiet voor gas. Een vijftiental landen - waaronder Italië en Frankrijk - pleit daar al een half jaar voor, maar stuitte tot nog toe op Berlijn en Den Haag. In de aanloop naar de EU-top probeerde Duitsland alle verwijzingen naar een prijsplafond te schrappen in de slotconclusies.

Uiteindelijk vonden de leiders zich unaniem in formule dat er heel snel een concreet besluit moet komen. De Europese ministers voor Energiezaken komen volgende week bijeen om de details uit te werken. Om aan de zorgen van Nederland en Duitsland tegemoet te komen, staat expliciet vermeld dat zo’n plafond de energiezekerheid in Europa niet in gevaar mag brengen. EU-ambtenaren denken dat het correctiemechanisme nooit geactiveerd hoeft te worden omdat de gasprijzen al dalen.

De leiders willen sowieso de prijs aftoppen van gas dat gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. Ook hieraan verbinden ze voorwaarden: het gasverbruik mag er niet door stijgen en het goedkope (gesubsidieerde) gas kan niet massaal naar landen buiten de EU (Verenigd Koninkrijk) geëxporteerd worden.

Gasinkoop

Minder controversieel - maar volgens betrokkenen niet minder revolutionair - was het besluit om gezamenlijk gas in te kopen. Als grote klant kan de EU een betere prijs bedingen, ook bij wat ze ‘betrouwbare leveranciers’ noemt als Noorwegen. Deze gezamenlijke inkoop is verplicht voor het vullen van 15 procent van de gasopslag.

Verder spraken de leiders zich uit voor verdergaande energiebesparing. Eerder beloofden de lidstaten deze winter vijftien procent minder gas en tien procent minder elektra te verbruiken. Dat moet niet alleen sneller maar mogelijk ook verplicht worden. De leiders zeiden elkaar te zullen helpen als een land kampt met ernstige energietekorten.

Onder druk van de zuidelijke lidstaten wordt onderzocht of er meer EU-geld beschikbaar moet komen om burgers en bedrijven te helpen met het betalen van de energierekeningen. Het Commissievoorstel om veertig miljard euro niet uitgegeven EU-subsidies hiervoor in te zetten, kreeg steun. Volgens Rutte zijn extra EU-fondsen niet nodig, ook niet om te investeren in duurzame energie of de isolatie van huizen. ‘Als de Commissie voorstellen doet om extra geld uit te trekken, zullen we dat bekijken. Maar ik neem aan dat we dat punt niet zullen bereiken’, zei Rutte.

De ministers voor Energie dienen de voorstellen zo snel mogelijk goed te keuren. Bij conflicten buigen de regeringsleiders zich er weer over. Die beslissen met unanimiteit wat voorkomt dat landen overstemd worden.