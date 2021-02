Uitkomst Catshuisberaad: avondklok blijft, scholen deels weer open, kappers mogelijk weer aan de slag

Het Gerrit Rietveld College, een middelbare school in de Utrechtse wijk Tuindorp. Achter een scherm geeft leraar Maarten Dijkhuizen het vak Engels, aan groep 6 vwo. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat zijn de uitkomsten van het Catshuisberaad van afgelopen zondag, bevestigen ingewijden. Om de avondklok te verlengen heeft het demissionair kabinet de instemming van de Tweede Kamer nodig. Dat lijkt geen groot probleem. Eerder stemde een ruime meerderheid van het parlement al voor de invoering van de maatregel.

Door de avondklok te verlengen schept het demissionair kabinet ruimte om enkele kleine versoepelingen door te voeren. Dat de middelbare scholen nu als eerste in aanmerking komen, is geen verrassing. Premier Mark Rutte heeft altijd gezegd dat die ‘boven op de stapel’ liggen.

Het is volgens een ingewijde ‘vrijwel zeker’ dat de middelbare scholen en ook het mbo over ruim een week weer leerlingen kunnen ontvangen, al is nog niet duidelijk in welke vorm dat zal zijn. Waarschijnlijk komt er een combinatie van fysiek en digitaal onderwijs.

Belangenorganisaties hebben de afgelopen week grote druk uitgeoefend op het kabinet om meer ruimte te bieden voor middelbare scholieren, die al sinds half december niet meer naar school kunnen. De VO-raad, vertegenwoordigers van middelbare schoolbesturen, waarschuwde dat jongeren ‘afglijden’ en grote achterstanden oplopen. Ook zijn er zorgen over ‘het mentale welbevinden’.

Volgens de VO-raad zouden scholieren minstens één dag per week naar school moeten kunnen vanaf 1 maart. Of er meer ruimte komt – bijvoorbeeld via een uitgebreid testbeleid of het inzetten van extra locaties – moet de komende dagen blijken.

Ook de burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het demissionair kabinet donderdag al ‘unaniem’ opgeroepen om ‘het voortgezet onderwijs en de onderbouw van het mbo weer fysiek open te stellen’, blijkt uit een interne brief. De burgemeesters willen liefst ook ‘de bovenbouw van het mbo, het hbo en universiteiten’ weer open hebben, maar dat lijkt vooralsnog een brug te ver.

Op dit moment mogen alleen examenkandidaten en kwetsbare leerlingen naar school.

Het demissionair kabinet hoopt verder dat ook de contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, rijinstructeurs en masseurs, volgende maand weer aan de slag kunnen, maar daar wordt de komende dagen nog naar gekeken, aldus een ingewijde. Op dit moment zijn alleen de (para)medische contactberoepen, zoals tandartsen en fysiotherapeuten, aan het werk.

Voor de horeca liggen er voorlopig geen versoepelingen in het verschiet. Door de opkomst van meerdere virusmutaties is er binnen het kabinet nog steeds angst voor een derde golf in maart. Ook het Outbreak Management Team, dat vrijdag bijeenkwam, is daardoor zeer terughoudend om nu al meer versoepelingen aan te bevelen.

De vrees is dat het openen van de horeca leidt tot een te grote stijging van het aantal contactmomenten. Het demissionair kabinet wil wel meer gaan experimenteren met evenementen en sportwedstrijden, waarbij dan uitvoerig getest wordt. Dit weekend gebeurde dat ook al.

Premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maken de nieuwe maatregelen dinsdag bekend tijdens een persconferentie.