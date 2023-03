Uitgifte van hulpgoederen in Syrië verloopt chaotisch: milities stelen eten en tenten om door te verkopen

Syriërs in Raqqa vrezen dat hun door de oorlog toch al kwetsbare woningen niet bestand zullen zijn tegen andere aardbevingen. Beeld AFP

Er klinken geweerschoten, twaalf achter elkaar. De mensen buitelen over elkaar, links en rechts in de menigte wordt geschreeuwd. De schutter heeft bij wijze van waarschuwing in de lucht geschoten, maar de paniek om hem heen is er niet minder om. ‘God is de grootste’, roept iemand.

Op het filmpje, door een Syriër opgenomen enkele dagen na de verwoestende aardbeving van vorige maand, zijn drie vrachtwagens vol felbegeerde hulpgoederen zichtbaar. Iedereen probeert te grijpen wat hij kan, waarna een groep gewapende mannen ingrijpt en in de lucht schiet. Ze maken deel uit van een door Turkije gesteunde groep opstandelingen, lokaal bekend als het Syrisch Nationaal Leger (SNA, niet te verwarren met het nationale leger van president Bashar al-Assad).

De hulpgoederen – een zending uit Irak – zijn bedoeld voor het zwaargetroffen stadje Jinderes, zo’n 60 kilometer ten westen van Aleppo. Volgens de lokale autoriteiten vielen daar bij de aardbeving zeker 513 doden. Honderden huizen stortten in, honderden andere zijn totaal onbewoonbaar geraakt. Inwoners slapen in tenten of auto’s.

Hoe deel je op zo’n plek spullen uit? ‘Je hebt lijsten nodig met namen en benodigdheden’, aldus de 47-jarige Yassir al-Sheikh telefonisch, directeur van een Syrische hulporganisatie uit de oostelijke stad Deir Ez-Zor. Hij was er niet bij toen er geschoten werd, maar herkent het beeld. Zelf reed hij in een tweede hulpkonvooi met zo’n 120 wagens vol gedoneerde (tweedehands) tenten en matrassen naar het getroffen gebied. ‘Omdat we geen namenlijsten hadden, ontstond er bij aankomst chaos.’

Politieke koehandel

Het contrast tussen de hulp in Zuid-Turkije, waar het epicentrum van de beving lag, en die in buurland Syrië, is groot. In Turkije waren internationale hulporganisaties binnen 48 uur ter plaatse, terwijl het door oorlog verscheurde Syrië de eerste vijf dagen totaal verstoken bleef van hulp, volgens de Verenigde Naties (VN) omdat men zonder toestemming van Damascus niet de grens kon oversteken. Alleen de lichamen van omgekomen Syriërs werden aan de grens doorgelaten.

In het noorden is een lappendeken van groepen aan de macht, variërend van rivaliserende facties binnen de SNA tot de Koerdisch geleide Syrische Democratische Krachten (SDF) die in het noordoosten hun eigen autonome bestuur hebben. Het leidt tot frustraties, wantrouwen en politieke koehandel. De kwetsbaarste groepen blijven van hulp verstoken.

Ter illustratie: twee hulpkonvooien van de SDF – aan de macht in een deel dat niet getroffen werd door de aardbeving – stuurden in de week na de ramp dertig tankwagens vol hulpgoederen: hoofdzakelijk diesel, bedoeld voor graafmachines en generatoren, plus dekens en winterkleding. De hulp was bedoeld voor Koerden die wonen in het noordwesten, onder controle van de SNA.

Bij een checkpoint kwam het konvooi tot stilstand. De Koerden stuurden de goederen ‘alleen voor eigen politiek gewin’, twitterde een kopstuk van de SNA. Onder zware druk van de Turkse autoriteiten die de Koerden als terroristen beschouwen, kreeg het konvooi geen groen licht. Na een week wachten moesten de wagens omdraaien. Hetzelfde gebeurde met een hulpkonvooi dat uit Assad-gebied vertrok: aan de grens met Idlib (onder controle van de islamistische groep Hayat Tahrir al-Sham) werd het geweigerd, omdat de groep de druk op de internationale gemeenschap hoog wilde houden om zelf met spullen over de brug te komen.

Andere problemen

Bijkomend probleem is dat de milities hun families en achterban voortrekken bij de uitgifte van goederen. Dat bleek in Jinderes, het stadje uit het filmpje. ‘Van alle hulpgoederen die daar binnenkwam, eiste Ahrar al-Sharqiya (een van de SNA-milities, red.) 40 tot 60 procent op’, aldus een SNA-commandant in een nog ongepubliceerd rapport van de in het buitenland gevestigde mensenrechtenorganisatie Syrians for Truth and Justice.

Etnische verschillen spelen ook een rol bij de spanningen. De provincie waar Jinderes deel van uitmaakt is oorspronkelijk Koerdisch, terwijl de SNA-milities vooral uit Arabieren bestaan. ‘We worden door die groepen bezet’, zegt een 36-jarige Koerd uit Jinderes aan de telefoon. Omwille van zijn veiligheid wil hij anoniem blijven. ‘Van de zeventig tenten die ze kwamen uitdelen, gingen er 55 naar de Arabische families. Wij Koerden kregen er vijftien, terwijl wij hier in de meerderheid zijn.’

Anderen vertellen over (slechtbetaalde) SNA-militieleden die tenten stelen, en ze voor 100 à 150 euro slijten op de zwarte markt. De getuigenissen kunnen niet geverifieerd worden, maar stroken met de toch al beroerde reputatie van de milities. Afpersing, beroving en plundering zijn aan de orde van de dag, net als het kidnappen van burgers in ruil voor losgeld.

Catastrofe

Aan de andere kant van de demarcatielijn, in het gebied dat onder controle staat van president Bashar al-Assad, is de stemming even moedeloos. ‘De beste hulpgoederen gaan naar mensen met de beste connecties’, zegt een 45-jarige inwoner van de stad Jableh. ‘Er is hulp ingevlogen door Algerije en de Golflanden, maar daar hebben wij nog niets van gezien.’ Zijn huis is door de aardbeving onbewoonbaar geraakt. Om het op te knappen heeft hij een vergunning nodig. Kosten: 150 euro, zo’n zeven maandsalarissen. Zoveel geld heeft hij niet.

Vraag je de hulpverleners zelf naar de zwendel, dan halen ze de schouders op. Wat er sinds de aardbeving is gearriveerd aan hulp (de teller bij de VN staat op zo’n 420 vrachtwagens) is voorlopig niet genoeg, zo zegt Hassan al-Hassan (33), lid van reddingsbrigade de Witte Helmen in de provincie Idlib. ‘Miljoenen mensen zijn hulpbehoevend, en de internationale gemeenschap is veel te laat gaan handelen. De catastrofe is enorm.’