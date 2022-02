Uitgeverij neemt afstand van boek over verraad van Anne Frank, exemplaren krijgen inlegvel

Eerdere inlegvellen

• Uitgeverij Meulenhoff voegde in 1992 een inlegvel toe bij het reisboek Het beloofde land van Adriaan van Dis. Hij had mensen woorden in de mond gelegd die hij in werkelijkheid had gevonden in een boek van de Amerikaanse socioloog Vincent Crapanzano.

• De rechter verplichtte uitgeverij Veen in 1996 om in een inlegvel bij het boek De Bende van Venlo, geschreven door journalist Valerie Lempereur, te vermelden dat de bewering dat advocaat Theo Hiddema een verdachte heeft aangespoord haar dagboek te vervalsen, onjuist is.

• Minister Winnie Sorgdrager van Justitie eiste in 1997 dat boekhandels middels een inlegvel in Mein Kampf afstand namen van de inhoud van het boek van Adolf Hitler.

• Sytze van der Zee, oud-hoofdredacteur van Het Parool, voegde in 1998 een inlegvel toe aan zijn boek De overkant: mijn jaren bij Het Parool. Hij nam afstand van een belastend gerucht dat hij had opgeschreven over Wim van Norden, destijds erevoorzitter van Stichting Het Parool.

• Bij een herdruk uit 1999 van het boek Wij slaven van Suriname, in 1934 geschreven door Anton de Kom, verscheen een inlegvel waarin stond dat het voorwoord bij een volgende druk door een Surinamer zou worden geschreven. Een erfgenaam van De Kom had daarop aangedrongen. Het voorwoord was geschreven door John Jansen van Galen.

• In 2006 kwamen er twee inlegvellen bij Een man tegen de staat, van journalist Alexander Nijeboer. In het eerste distantieerden woordvoerders van het ministerie van Defensie zich van beweringen die Nijeboer had gedaan over oud-minister Job de Ruiter. In het tweede inlegvel moest hij beschuldigingen van fraude aan het adres van oud-marechaussee Diederik Fabius rectificeren.

• Na tussenkomst van de rechter verscheen in 2019 een inlegvel bij Johan Cruijff: de biografie. Auteur Auke Kok had geschreven dat Cruijff jaarlijks één miljoen euro ontving van de naar hem vernoemde Foundation, en moest dat terugnemen.