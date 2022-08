Uitgeverij Ambo Anthos wilde met advocaat onder publicatie ‘Het verraad van Anne Frank’ uitkomen

Het boek 'Het verraad van Anne Frank' van de Canadese schrijver Rosemary Sullivan in een boekwinkel. Uitgeverij Ambo Anthos nam later de Nederlandse editie van het werk op eigen initiatief uit de handel. Beeld ANP

Dit blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant die is gebaseerd op mails, interne documenten, audio-opnames en gesprekken met betrokkenen.

In januari dit jaar werd het boek wereldwijd met veel media-aandacht gepubliceerd. Het Amerikaanse 60 Minutes wijdde er een uitzending aan, zowel de Volkskrant, NRC als Het Parool ruimde er een deel van hun voorpagina’s voor in. Daarna volgde vernietigende kritiek, onder meer van historici, en nam de Nederlandse uitgever het werk op eigen initiatief – een unicum – uit de handel. In onder meer de Verenigde Staten, waar het boek wordt uitgegeven door HarperCollins, blijft het boek wel te koop.

Al vanaf het begin toonde Ambo Anthos zich ontevreden. Na het lezen van de eerste versie van het manuscript noteerden Laurens Ubbink, uitgever non-fictie, en Tanja Hendriks, directeur-uitgever, op 1 mei 2020 drie bezwaren: ‘het unieke en urgente’ van het boek zou uit niets blijken. Het vertelperspectief, met drie stemmen, noemden ze ‘zeer onevenwichtig’. Ook zou het Rosemary Sullivan ontbreken aan feitenkennis over Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Vertaalcontract en kwaliteit

Ubbink en Hendriks wilden de stekker uit het project trekken toen ze het manuscript van 11 februari 2021 nog steeds ondermaats vonden. De uitgeverij nam media-advocaat Hans Bousie in de arm en eiste het gegeven voorschot terug. Thijs Bayens, initiatiefnemer van het project, en Pieter van Twisk, onderzoeker en compagnon, gingen daar niet mee akkoord. Volgens hen had Ambo Anthos slechts een vertaalcontract getekend en had het dus niets te zeggen over de kwaliteit van het werk.

De houding van Ambo Anthos sloeg om toen de uitgeverij op 21 april 2021 een licht veranderde versie ontving. Ineens spraken de meelezers van de uitgeverij van een ‘spannend manuscript’ en was een eventuele rechtszaak van tafel.

Meteen na publicatie volgden nieuwe juridische dreigementen. Nabestaanden van Arnold van den Bergh, de Joodse notaris die in het boek wordt aangewezen als meest waarschijnlijke pleger van het verraad, meldden Ambo Anthos begin februari 2022 aangifte te gaan doen wegens smaad, tenzij de uitgeverij een inlegvel zou toevoegen waarin onder meer moest staan dat de conclusie van het onderzoeksteam ‘onvoldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal’. Toen Ambo Anthos daarmee instemde, dreigde de leider van het onderzoeksteam, Vince Pankoke, met een rechtszaak, omdat het inlegvel schadelijk zou zijn voor zijn reputatie.

Onder de vlag van de nieuw opgerichte Stichting eerherstel Arnold van den Bergh sommeerden diens nabestaanden op 2 mei Bayens en Van Twisk te stoppen met uitdragen dat Van den Bergh de meest waarschijnlijke dader is. Het tweetal noemde dat in een reactie een ‘werkelijk onzinnige eis’ en concludeerde dat ‘anders dan uw cliënten, wij inmiddels wel degelijk schade ondervinden van deze zaak en inmiddels ook een claim overwegen’.

Een dag later deelden Bayens en Van Twisk per e-mail aan Ambo Anthos mede dat het besluit om het boek uit de handel te nemen gelijkstaat aan ‘wanprestatie van de uitgeverij met (potentieel) grote gevolgen’. Tot processen hebben de brieven tot nog toe niet geleid.

