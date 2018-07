Uitgever The New York Times spreekt Trump aan op diens ‘diep verontrustende anti-mediaretoriek’

Arthus Gregg Sulzberger. Foto AP

De twee spraken elkaar op 20 juli in het Witte Huis. Trump stelde afgelopen zondag op Twitter dat hij en Sulzberger ‘lang hebben gesproken over de enorme hoeveelheid nepnieuws die door de media worden verspreid en hoe nepnieuws is getransformeerd in de uitdrukking ‘vijand van het volk’.’ ‘Sad’, besluit Trump, die spreekt van een ‘heel goede en interessante ontmoeting’.

Trump heeft een ambivalente verhouding met ‘de falende’ The New York Times, die hij geregeld heeft beschuldigd van leugenachtige berichtgeving.

Sulzberger houdt er een andere lezing op na, blijkt uit een verklaring die The New York Times heeft gepubliceerd. Hij heeft Trump naar eigen zeggen juist ontmoet om zijn zorgen te uiten over de retoriek die de president gebruikt om journalisten af te serveren.

Zo zou hij Trump hebben uitgelegd waarom het begrip ‘nepnieuws’ schadelijk en onjuist is. ‘Ik heb gewaarschuwd dat zijn opruiende taal bijdraagt aan een toename aan bedreigingen van journalisten en dat dit zal leiden tot geweld’, aldus Sulzberger. Hij heeft Trump gevraagd te stoppen met zijn aanvallen op journalisten omdat die ‘de vrijheid van meningsuiting en een vrije pers ondermijnen’.

Trump slaat terug

Een aantal uur na de verklaring van Sulzberger, haalde Trump op Twitter hard uit naar de media. Journalisten, zo schrijft hij, zetten zelf levens op het spel door ‘interne beraadslagingen van onze regering’ te onthullen. ‘Ik zal niet toestaan dat ons geweldige land wordt uitverkocht door Trump-haters in de stervende krantenindustrie.’

Ook meldt Trump dat ‘de vrijheid van de pers samenvalt met de verantwoordelijkheid om nieuws nauwkeurig te brengen’.

...dying newspaper industry. No matter how much they try to distract and cover it up, our country is making great progress under my leadership and I will never stop fighting for the American people! As an example, the failing New York Times... Donald J. Trump

...accurately. 90% of media coverage of my Administration is negative, despite the tremendously positive results we are achieving, it’s no surprise that confidence in the media is at an all time low! I will not allow our great country to be sold out by anti-Trump haters in the... Donald J. Trump