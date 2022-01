Uitgever ‘Het verraad van Anne Frank’ excuseert zich en stelt tweede druk uit na kritiek op onderzoek

Foto's van Anne Frank in het Anne Frank Huis in Amsterdam. Beeld REUTERS

Het boek, waarin een (politie)onderzoeksteam concludeert dat Anne Frank waarschijnlijk is verraden door een Joodse notaris, ligt sinds verschijnen – twee weken geleden – onder vuur van historici. Het werk is het verslag van een jarenlang onderzoek van een coldcaseteam met onder meer experts van de Nederlandse politie, archivarissen en forensisch deskundigen.

Arnold van den Bergh

Het onderzoek wijst in de richting van één scenario: notaris Arnold van den Bergh zou het adres van Anne Frank en de andere onderduikers aan de nazi’s hebben doorgegeven in ruil voor bescherming. Als lid van de Joodse Raad zou hij de beschikking kunnen hebben gehad over een lijst met onderduikadressen.

Na publicatie leverden historici flinke kritiek. Lijsten met onderduikadressen zouden niet hebben bestaan en de notaris zou bovendien ondergedoken hebben gezeten, wat zijn verraad niet aannemelijk maakt.

Ambo Anthos schrijft nu dat ‘een kritischere houding’ mogelijk was geweest. De uitgever kocht de rechten van de internationale uitgever Harper Collins en had geen invloed op de inhoud. ‘Als uitgever is het niet mogelijk alle details van het betoog van een team van onderzoekers en auteur op juistheid of onderbouwing te beoordelen', schrijft Hendriks. Ze wil nu eerst de antwoorden afwachten van het onderzoeksteam op de gerezen vragen. Aan iedereen die zich door het boek gegriefd voelt, biedt ze haar verontschuldigingen aan.

Zeer verbaasd

Pieter van Twisk, hoofd onderzoek van het team, reageert zeer verbaasd op de mail van de uitgever. Hij zegt dat hij afgelopen donderdag bij Ambo Anthos is langs geweest en een uitgebreide toelichting heeft gegeven op alle kritiekpunten. ‘Wij staan volledig achter ons onderzoek, we kunnen alles verantwoorden. We blijven bij ons verhaal. Is het de waarheid? Dat weten we niet zeker maar het is wel een heel plausibel narratief.’

De uitgever had na afloop van dat gesprek geen kritiek en gaf geen blijk van een gebrek aan vertrouwen, zegt hij. ‘Waar dit nu ineens vandaan komt, is me een raadsel.’

De uitgever wil niet reageren op de mail die maandagochtend is verstuurd. Het boek kwam deze week binnen op de vierde plek in de Bestseller top-60.