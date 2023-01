Uitgever die met harde hand heel wat schrijvers van kinderboeken groot maakte

Henny Bodenkamp, rechts op de foto met kinderboekenschrijver Jacques Vriens.

Een kwarteeuw lang gaf Henny Bodenkamp op markante wijze leiding aan uitgeverij Van Goor, waar ze grote namen ontdekte en tot bloei bracht. Ze was in 1985 overgestapt van Holkema & Warendorf (H&W), waar ze in 1969 was begonnen als redactieassistent. In 2010 trok ze zich terug uit het boekenvak.

Ted van Lieshout, uitgegroeid tot gelauwerd auteur, illustrator en dichter: ‘Als illustrator was ik op zoek naar werk. Henny zat nog bij H&W en vroeg me een omslag te maken voor een boek dat volgens mij nooit is verschenen. Ik stuurde haar een verhaal. Ze zag er wel iets in, maar niet genoeg voor een boek. Ik heb het ontelbare keren herschreven, tot ze toegaf en in 1986 mijn debuut verscheen. Ik vond haar heel geduldig. Later zei ze dat ik juist zoveel geduld met haar had gehad. Logisch: ik wilde schrijver worden. Ik zag Henny als misschien wel mijn enige kans.’

Van Lieshout wilde ook poëzie publiceren. ‘Dat durfde ze niet aan. Mijn dichtbundel verscheen elders en won een prijsje. Met mijn verhalen bleef ik wel bij haar. Nog vóór mijn eerste boek stapte ze over naar Van Goor. Omdat ik alleen met haar een band had, ging ik mee. Ook toen zij steeds meer last kreeg van de gevolgen van MS, in een rolstoel belandde en alleen nog wat klusjes deed vanuit huis, bleef ik Van Goor trouw. Toen de uitgeverij naar Houten verhuisde en niemand me daar herkende, vertrok ik.’

Francine Oomen, schepper van de Hoe overleef ik-serie, kwam terug van een reis en kreeg van de buren een stapeltje post. ‘Daarbij zat Henny’s overlijdensbericht. De begrafenis was de dag ervoor geweest. Heel erg, ik had erbij willen zijn. Zij is degene die mij ‘ontdekt’ heeft. Beter gezegd: heeft gestimuleerd, de kans gegeven de schrijver en illustrator in mezelf te ontwikkelen.’

Bodenkamp schreef in 1991 in het tijdschrift Literatuur Zonder Leeftijd wat zij nastreefde. ‘Vorm en inhoud zijn één. De vorm moet iets uitstralen van de mentaliteit van het geschrevene.’

Het kon altijd beter, en nóg beter

Oomen: ‘Henny was niet van de ‘zachte hand’-afdeling, maar een strenge, kritische leermeesteres met een hoge standaard. Als ik dacht dat een tekening goed was, kon hij altijd beter – en nóg beter. Als ik dacht dat de tekst prima was: hetzelfde verhaal. Soms tot gekmakens toe. Ze had wel altijd gelijk. Ik heb veel van haar geleerd, veel van haar gehouden en ben haar heel dankbaar.’

Ook aan het succes van de kinderboekenreeks van Jacques Vriens droeg Bodenkamp bij. In 1974 stuurde hij een manuscript naar een uitgever. Ontmoedigd door de reactie dat hij beter schoolmeester kon blijven, liet hij het een jaar liggen. ‘Tot ik een bekroond boek las van Henk Barnard, die bij H&W zat. Daar bood ik het aan.

‘Henny nodigde me uit. ‘U treft het, adviseur Paul Biegel is er ook.’ Ik schrok, ik kende zijn boeken, ik was en ben een groot fan en dacht: de grote Biegel gaat zeggen dat het niks is. Hij kwam op me af. Meneer Vriens, we hebben genoten van uw boek. Ik was schríjver! Henny, altijd eerlijk en duidelijk, gaf heldere feedback. Ze was geestig en betrokken.’ Vorig jaar stuurde ik haar een vrij autobiografisch jeugdboek. In de opdracht benoemde ik haar betekenis. Ze prees het boek. Ik weet wat zo’n compliment van Henny waard is.’

Henny Bodenkamp overleed op 29 november. Op verzoek van de familie schreef Van Lieshout een gedicht. Slot: ‘Ik zie (…) je ziel in de mensen om wie je hebt gegeven.’