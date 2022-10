Uitgeprocedeerde asielzoekers: een last voor Nederland, een troef voor Marokko

Tanger in 2020. Beeld Guus Dubbelman

1. Waarom zet Nederland uitgeprocedeerde Marokkanen niet gewoon op het vliegtuig?

Omdat Marokko niet meewerkt. Om een uitgeprocedeerde asielzoeker terug te sturen is vaak de hulp nodig van het land van herkomst, zeker als de asielzoeker zelf niet meewerkt. Het land van herkomst moet de nationaliteit bevestigen en reispapieren verstrekken. Hierbij ligt Marokko al jaren dwars. De cijfers van het door dit dossier getergde ministerie van Justitie spreken boekdelen. Van de 1.220 verzoeken die Nederland tussen 2017 en 2021 de deur uitdeed om de nationaliteit van een veronderstelde Marokkaan te bevestigen, willigde Rabat er slechts negentig in. Een nog kleiner deel, veertig, ontving een tijdelijk reisdocument om terug te vliegen. Daarvan stapten er dertig daadwerkelijk op het vliegtuig, aldus de cijfers van het ministerie.

2. Waarom doet Marokko zo moeilijk?

Omdat deze asielzoekers de belangrijkste troef vormen in het diplomatieke spel met Nederland. De Marokkaanse staat, geleid door de machtige koning Mohammed VI, volgt ook het nieuws en weet dondersgoed hoezeer de Nederlandse regering omhoog zit met deze ‘veiligelanders’, die bovengemiddeld vaak voor onrust zorgen in en rond de azc’s en sommige grote steden. Na ieder incident zwelt de roep op het Binnenhof aan om deze kansloze asielzoekers nu eindelijk eens de grens over te zetten. Maar dat kan alleen met medewerking van Marokko, weet Marokko.

Dat het land in zijn eigen asielzoekers een waardevol instrument ziet, blijkt uit wat er gebeurde in april 2018. Toenmalig minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken waagde het te zeggen dat de celstraffen voor de leiders van de Rifprotesten, het grootschalige oproer tegen corruptie en onderdrukking van de bevolking in het noorden, hem ‘aan de hoge kant’ leken. Terwijl Marokko eerst nog mondjesmaat meewerkte aan de terugkeer van asielzoekers, gingen na dat moment de luiken dicht: tussen 2019 en 2021 verstrekte het land geen enkel reisdocument.

3. Dus Marokko gebruikt zijn eigen onderdanen als pressiemiddel?

Daar komt het op neer, hoe wrang dat ook klinkt. Niet alleen Nederland heeft hiermee te maken. In de omgang met de rest van Europa schrikt Marokko er evenmin voor terug zijn onderdanen in te zetten. Zo halveerde Frankrijk vorig jaar het aantal visa aan Marokkaanse staatsburgers, uit onvrede over de magere terugname van asielzoekers. Letterlijk overrompeld werd vorig jaar Spanje, toen de Marokkaanse politie duizenden mensen de Spaanse enclave Ceuta liet binnenvaren en -zwemmen. Twee van hen verdronken. Achteraf hintte Marokko erop dat die stunt een direct gevolg was geweest van een diplomatieke ruzie tussen de twee landen.

4. Hoe reageert Nederland?

Door zich koest te houden. Sinds de gewraakte uitspraken van Blok opereert Den Haag met de grootst mogelijke omzichtigheid, in de hoop Marokko te vermurwen tot het heropenen van zijn deuren. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens het met vraagtekens omgeven proces tegen de Marokkaanse journalist Omar Radi, die tot zes jaar cel werd veroordeeld omdat hij onder meer een spion voor de Nederlandse ambassade in Rabat zou zijn geweest. De Nederlandse regering hield zich afzijdig in die zaak, een noodkreet van de familie Radi ten spijt.

Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra scoorde begin dit jaar punten door flink op te schuiven in het slepende dossier van de Westelijke Sahara, die door Marokko wordt bezet. Hoekstra noemde het Marokkaanse plan voor autonomie voor het woestijngebied binnen het koninkrijk, feitelijk een annexatie, ‘een serieuze en geloofwaardige bijdrage’ aan het door de Verenigde Naties geleide vredesproces.

Deze houding lijkt Marokko voorzichtig tevreden te stemmen: in mei meldde Hoekstra dat het land aan vijf uitgeprocedeerde asielzoekers reispapieren had verstrekt, dat was voor het eerst sinds 2019. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dit weekend dat de banden met Marokko zijn verbeterd. Het wil niet bevestigen of dit al heeft geleid tot afspraken over de mogelijke uitzetting van honderd Marokkaanse asielzoekers, zoals NRC meldt op basis van een interne mail die de krant heeft ingezien.

5. Is er een andere oplossing denkbaar?

Meer legale arbeidsmigranten toelaten, meent de Europese Commissie. In april lanceerde de Commissie een plan om een groter aantal arbeidsmigranten naar de Europese Unie toe te staan uit een drietal landen, waaronder Marokko. Het zou de lidstaten een nieuwe hendel geven om aan te draaien in het migratiespel met het land: ‘Geen terugname van asielzoekers? Dan ook geen legale migranten.’ Maar zowel de Nederlandse regering als de Tweede Kamer schoot het plan af, gelet op de huidige krapte op de woningmarkt en de problemen met uitbuiting onder arbeidsmigranten. Ook denkt het kabinet dat er nog voldoende arbeidskrachten binnen Europa te vinden zijn.