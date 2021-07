Uitgeleverde Amerikanen in Japanse cel wegens organiseren ‘gewiekste ontsnapping’ Nissan-topman Carlos Ghosn

Toenmalig ceo Carlos Ghosn wordt toegejuicht door medewerkers, bij de opening van een Nissan-fabriek in Canton, Mississippi (VS) op 27 mei 2003. In 2019 wist Ghosn aan de Japanse justitie te ontkomen door zich in een muziekkist het land uit te laten smokkelen. Beeld AP

Ghosn wist zo via Istanbul zijn vaderland Libanon te bereiken. Daar leeft hij sindsdien als vrij man in weelde, en fulmineert tegen de Japanse autoriteiten. Die houden hem verantwoordelijk voor de verduistering van tientallen miljoenen dollars uit de kas van onder meer autoconcern Nissan.

In november 2018 belandde Ghosn daarvoor achter tralies in Tokio, een roemloos einde van zijn zeventien jaar als ceo van Nissan. Vervolgens bracht hij ruim een jaar door in de cel en onder huisarrest, terwijl de Japanse autoriteiten zijn rechtszaak voorbereidden.

Het Japanse rechtssysteem is berucht omdat verdachten 23 dagen zonder aanklacht kunnen worden vastgehouden en verhoord, zonder advocaat. Vaak verlengt de aanklager daarna de detentie onder een iets andere aanklacht, totdat de verdachte bekent – een praktijk die het Japanse rechtssysteem de bijnaam ‘gijzelrechtssysteem’ heeft opgeleverd. Meer dan 99 procent van de rechtszaken eindigt in een veroordeling. Ghosn hing maximaal vijftien jaar cel boven het hoofd.

Hulp van groene baret

De gewezen ceo wist zich te ontworstelen aan dit lot door tijdens zijn huisarrest in Tokio stiekem de hogesnelheidstrein naar Osaka te pakken, naar eigen zeggen vermomd in trui, spijkerbroek en zonnebril, in plaats van gekleed in zijn gebruikelijke dure maatpak. Eenmaal in Osaka nam hij plaats in een koffer voor audioapparatuur, waarna drie mannen die zich voordeden als muzikanten de voortvluchtige aan boord van een privéjet smokkelden.

De operatie, door de VS omschreven als ‘een zeer gewiekste en stoutmoedige ontsnapping’, werd geleid door Michael Taylor. Hij is een voormalig lid van de Amerikaanse groene baretten, een commando-eenheid. Vader en zoon Taylor kregen naar verluidt 1,1 miljoen euro voor de ontsnapping, en werden vorig jaar maart door de VS uitgeleverd. Een derde verdachte, de Libanees George-Antoine Zayek, is nog voortvluchtig.

Daags na zijn aankomst in Beiroet hield Ghosn daar een urenlange tirade tegenover de verzamelde pers – opmerkelijk, gezien het feit dat zowel Interpol als Japan om zijn arrestatie hebben gevraagd.

Ghosn is het slachtoffer van een complot, zei Ghosn, die soms over zichzelf praat in de derde persoon. Hij zou zijn geslachtofferd in een hoogoplopend conflict tussen Nissan en Renault. Het Franse autoconcern bezit 43 procent van Nissan, en zou volgens Ghosn uit zijn op een ‘coup’, waarbij hijzelf als zondebok werd opgeofferd. Het Japanse rechtssysteem noemde hij een ‘vijandig, corrupt systeem’.

Fraudeur of held?

De Japanse juridische autoriteiten zien juist Ghosn als vijandig en corrupt. Zij beschuldigen hem ervan omgerekend 72 miljoen euro aan inkomsten te hebben verborgen voor de Japanse belastingdienst. Hij zou op kosten van de zaak peperdure feesten hebben gegeven, onder andere in Versailles, voor zijn zestigste verjaardag. Hij zou een jacht hebben gekocht met geld van Renault. Ook zou hij 7 miljoen euro illegaal hebben onttrokken aan een joint venture van Nissan en Mitsubishi, statutair gezeteld in Amsterdam.

In Libanon werd Ghosn onthaald als held. Ghosn is geboren in Brazilië, maar groeide op in Libanon en heeft ook een Frans paspoort. Een dag na aankomst kreeg Ghosn bezoek van de Libanese president Michel Aoun. Die feliciteerde de voormalig autobranche-ceo met zijn ontsnapping aan het ‘Japanse complot’.

Tegenover Het Financieele Dagblad, dat Ghosn eind mei in Libanon opzocht, beweert de voormalig Nissan-topman zelfs dat hij in dat land wordt aangemoedigd om zich verkiesbaar te stellen als president. Hij zegt daar niks voor te voelen, maar een cynicus zou kunnen beweren dat hij er het ideale cv voor heeft.