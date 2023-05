Uitgedroogd zuidoosten van Spanje kampt ineens met overstromingen na zware regenval

Een man in Cartagena in de regio Murcia probeert zijn huis weer water- en modder vrij te krijgen. Beeld ANP / EPA

In de regio Valencia viel op sommige plekken meer regen in een paar dagen tijd dan in de zes maanden ervoor. Tot deze week beleefde Spanje juist een extreem droge en warme lente, met temperaturen die in april al opliepen tot boven de 40 graden. Ondanks de regenval verwacht het nationale meteorologische instituut van Spanje dat dit voorjaar nog steeds de boeken in gaat als een van de droogste ooit gemeten.

De plotselinge overvloed aan water richt veel schade aan: zo tonen beelden uit de stad Cartagena dat het water op een parkeerplaats zo hoog stond dat auto’s en motoren er grotendeels in verdwenen. In de gemeente Ontinyent, in Valencia, had het in honderd jaar op één dag niet zo veel geregend als dinsdag.

De bevolking was gewaarschuwd met weeralarmen. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden. Een gespannen moment ontstond wel toen een man die vastzat in zijn auto omringd werd door snel stromend water, schrijft de Spaanse krant El Pais. Hij kon worden gered door de brandweer. Naar verwachting blijft het nog de hele week regenen in het zuidoosten van Spanje.

Regen kan droogte deels verlichten

De hoeveelheden water mogen uitzonderlijk zijn, het Spaanse weerfenomeen dat de oorzaak is, is dat niet. Het gaat om een zogeheten DANA, een Spaanse afkorting die staat voor ‘geïsoleerde depressie op hoog niveau’. Dergelijke lagedrukgebieden op grote hoogte, die dagenlang boven één locatie kunnen blijven hangen, veroorzaken vaker heftige regenval in het land.

Een positieve bijkomstigheid van de regenval is de plaatselijke verlichting van de gevolgen van de droogte. Toch is de kans groot dat watergebrek dit jaar een probleem blijft in Spanje. Wil het land uitkomen op de gemiddelde regenval in een jaar tijd, dan moet tot eind september twee keer zoveel neerslag vallen als normaal, rekende het meteorologisch instituut voor. Zoveel regenval in die maanden is nooit eerder gemeten.

Spanje krijgt door klimaatverandering naar verwachting steeds meer last van droogte. Dit jaar trok de regering 2,2 miljard euro extra uit om de gevolgen hiervan te verlichten, onder meer met compensatie van boeren die kampen met tekorten aan gras als voedsel voor hun vee of dreigende mislukking van hun oogst. Ruim de helft van dit bedrag gaat naar de watervoorziening: de regering zet in op het ontzilten van zeewater en meer hergebruik van water.

Ook moeten werkgevers vastleggen welke maatregelen ze nemen in geval van een hittealarm, bijvoorbeeld een verbod op werken in de buitenlucht. Zo overleed vorig jaar een 60-jarige medewerker van de gemeentelijke schoonmaakdienst in Madrid door een hitteberoerte. Voor dit soort ongelukken wil de regering werkgevers verantwoordelijk kunnen stellen.